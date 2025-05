Easyjet, Lenovo, Analog Devices, Autodesk und CTS Eventim legen Zahlen vor!

Unternehmenstermine

05:00 Uhr, Hongkong: Lenovo, Jahreszahlen

07:00 Uhr, Österreich: Strabag, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Q1-Umsatz

07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q1-Zahlen

07:35 Uhr, Italien: Generali Group, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: British Land Company, Jahreszahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: FMC, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Hauptversammlung in Wolfsburg

10:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Hauptversammlung in Brunnthal

11:00 Uhr, Deutschland: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:45 Uhr, Deutschland: Evonik, Capital Market Day

12:00 Uhr, Großbritannien: Legal + General Group, Hauptversammlung

12:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Hauptversammlung

13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

14:00 Uhr, Frankreich: Safran, Hauptversammlung

14:00 Uhr, Italien: Enel, Hauptversammlung

15:00 Uhr, USA: Home Depot, Hauptversammlung

19:00 Uhr, USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung

USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, Seattle (bis 23.5.25)

USA: Autodesk, Q1-Zahlen

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 3/25

02:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung)

07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 4/25

08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 5/25

08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 5/25

08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 4/25 (endgültig)

09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 5/25

10:00 Uhr, EU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 4/25

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 5/25

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 4/25



