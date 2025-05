Wirtschaftspolitik - Was Deutschlandnach vorne bringt

Straubing (ots) - Wenn die erhoffte Initialzündung für das Wirtschaftswachstum

durch die Ausgaben aus dem Sondervermögen auch eintreten soll, dann bedarf es

ganz entscheidender Vorarbeiten. Wenn sich nämlich an den Rahmenbedingungen für

das Wirtschaften hierzulande nichts Wesentliches ändert, dann helfen auch all

die Milliarden nicht über die Stagnation hinweg. Es müssen Vorschriften

gelockert oder abgeschafft, Berichtspflichten in Unternehmen beseitigt,

Genehmigungen schneller erteilt, Hindernisse für Unternehmensgründungen

abgeschafft werden und noch einiges mehr, um wieder Dynamik in das

Wirtschaftsleben zu bekommen.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6036607

OTS: Straubinger Tagblatt