UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

DORTMUND - Im Dortmunder Stadion ertönte kurz die Champions-League-Hymne, bevor Fans und Spieler von Borussia Dortmund mit einer begeisterten La-Ola ausgelassen jubelten. Mit dem 3:0 (1:0) Sieg gegen das bereits abgestiegene Holstein Kiel sicherte sich der BVB nach einer beeindruckenden Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga auf den letzten Drücker einen Platz in der Königsklasse.

WASHINGTON - Der US-Telekom-Riese Verizon hat die milliardenschwere Übernahme eines Konkurrenten in den USA erst nach dem Verzicht auf Diversitäts-Initiativen bewilligt bekommen. Verizon hatte zum insgesamt rund 20 Milliarden Dollar schweren Kauf des Konkurrenten Frontier Communications bereits im vergangenen September angesetzt.

Presse: UBS plant Rückzug des Robo-Advisors 'UBS Advice'

ZÜRICH - Die schweizerische Bank UBS will einem Pressebericht zufolge die digitale Vermögensverwaltung "UBS Advice" schließen. Der Rückzug solle im kommenden Monat erfolgen, berichtete das Wirtschaftsmagazins Barron's (Online am 16.05.). Die Kunden des Robo-Advisors sollten ungefähr Mitte Juni auf das Vermögensverwaltungsangebot "UBS Access" übertragen werden.

Jet-Tankstellen werden von Finanzinvestoren gekauft



HOUSTON - Das Geschäft mit Tankstellen der Marke Jet in Deutschland und Österreich geht an Finanzinvestoren. Der US-Konzern Philips 66 verkauft einen Mehrheitsanteil von 65 Prozent für rund 1,5 Milliarden Euro. Käufer ist ein Konsortium, hinter dem die Investmentfirmen Energy Equation Partners und Stonepeak stehen.

'Fortnite' verschwindet in Europa wieder aus den App-Stores

SAN FRANCISCO - Das Online-Spiel "Fortnite" ist in Europa wieder nicht mehr auf iPhones verfügbar, weil es erneut Streit zwischen der Entwicklerfirma Epic Games und Apple gibt. Auslöser war ein Versuch von Epic, die App nach einem Gerichtsurteil auch in den USA in Apples App Store zurückzubringen.

Tesla setzt Hürde für Aktionärsklagen



AUSTIN - Nachdem ein Kleinaktionär vor Gericht ein milliardenschweres Aktienpaket für Tesla-Chef Elon Musk torpedieren konnte, stellt der Autobauer eine Hürde für Klagen von Anteilseignern auf. Nach einer Änderung der Satzung dürfen nur Aktionäre mit einer Beteiligung von mindestens drei Prozent Klagen gegen Manager oder Verwaltungsratsmitglieder im Interesse des Unternehmens einreichen. Tesla macht damit Gebrauch von einer Gesetzesänderung in Texas, wo der Konzern inzwischen seinen Sitz hat.

Trump schimpft über Walmart: 'Zölle schlucken'



WASHINGTON - In der Debatte über seine Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump den Einzelhandelsriesen Walmart scharf kritisiert. Das Unternehmen solle die Zölle nicht als Vorwand für Preiserhöhungen benutzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Walmart habe im vergangenen Jahr Milliarden verdient - weit mehr als erwartet, so Trump. Der Konzern und China sollten seiner Meinung nach "die Zölle schlucken" - und sie nicht an die Endverbraucher weitergeben. "Ich werde genau hinschauen - und Eure Kunden auch!!!", mahnte Trump.

Post und Telekom haben noch Tausende Beamte



BONN - Gut drei Jahrzehnte nach ihrer Privatisierung haben die Nachfolgefirmen der Bundespost noch immer Tausende Beamte in ihren Reihen. Zum Jahreswechsel hatte die Deutsche Post noch circa 18.000 verbeamtete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie das Logistikunternehmen auf Anfrage mitteilte. Mehr als 90 Prozent davon sind in der Sparte Post & Paket Deutschland tätig - es geht vor allem um Briefträger, Paketboten und Sortierer, aber auch um Verwaltungsmitarbeiter.

Doan nach Dortmund? Transfergerüchte nehmen Fahrt auf



DORTMUND - Freiburgs Offensivspieler Ritsu Doan dürfte nach dem Verpassen der Champions League zu einem heißen Spekulationsobjekt auf dem Transfermarkt werden. Der 26 Jahre alte Japaner soll bei Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. "Wir schauen auch national", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im "Doppelpass" von Sport1. Er verwies auf Verpflichtungen wie Serhou Guirassy oder Maximilian Beier.

IG Metall: Hanseyachts will 200 Arbeitsplätze abbauen



GREIFSWALD - Der Jachtenbauer Hanseyachts plant nach Angaben der IG Metall an seinem Standort in Greifswald 200 Arbeitsplätze abzubauen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, wurde der Betriebsrat bereits am 9. Mai vom Arbeitgeber aufgefordert, unverzüglich in Verhandlungen darüber einzutreten. Zudem sollte diese bis vergangenen Freitag einem Sozialplan sowie einem Interessenausgleich zustimmen. Zuerst berichtete der "Nordkurier". Das Unternehmen reagierte zunächst nicht auf Anfrage.

^

Weitere Meldungen



-Gesundheitsministerin plant Verbot von Lachgas als Partydroge -Hummels-Rückkehr zum BVB für Club-WM 'nicht geplant'

-Indonesischer Vulkan spuckt Aschewolke aus

-Wichtigstes Wasserwerk in Haiti lahmgelegt

-Umfrage: Trumps Politik verdirbt Deutschen Lust auf US-Waren -Studie: Europas Top-Unternehmen unterliegen im Weltvergleich -Finma-Präsidentin: Kapitalvorschriften allein reichen nicht -Erhöhung der Pendlerpauschale: NRW kündigt Widerstand an -Panne: Zahlreiche Flugausfälle am Flughafen Paris-Orly -Mehr Fälle von Mpox - aber Experte bislang gelassen

-Taiwan will letzten Atomreaktor abschalten

-Jetzt können Verbraucher günstig Spargel kaufen

-Vom Labor in die Realität: Wo China Roboter einsetzen will -Gesundheitsministerin hofft auf Debatte über Organspenderegeln -Ohnmacht im Cockpit: Lufthansa-Jet fliegt auf Autopilot -Umfrage: Schwimmbadbesuch könnte teurer werden°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 189,5 auf Tradegate (16. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +19,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,70 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -63,32 %/+10,05 % bedeutet.