Anwohner fliehen aus dem Norden des Gazastreifens

So auch der fünffache Vater Jussif Nassir aus Beit Lahia. Sein jüngstes Kind habe seit einer Explosion nach einem israelischen Angriff nicht mehr gesprochen, sagt er. "Ich habe meinen Kindern gesagt, sie sollen weglaufen." Er und seine Familie wollen seinen Angaben in die Stadt Gaza gehen.

Anwohner berichteten, dass einige Viertel in den Orten Dschabalija und Beit Lahia bei heftigen Luftangriffen komplett zerstört worden seien. Augenzeugen zufolge soll es auch etliche Tote gegeben haben.

"Die Schule, in der wir Schutz gesucht haben, ist bombardiert worden", erzählt Laila Hamdan aus Beit Lahia, deren Angaben derzeit nicht unabhängig zu verifizieren sind, der Deutschen Presse-Agentur. Die Krankenschwester und ihre Angehörigen seien während des Angriffs aus dem Gebäude gerannt. Wohin sie nun gehen, war zunächst unklar.

Israelische Soldaten sind nach Angaben von Einheimischen inzwischen unter anderem in nordwestlich gelegene Viertel der Stadt Beit Lahia vorgedrungen. Viele Palästinenser seien auch aus Angst vor einem weiteren Vormarsch der Truppen aus der Stadt geflüchtet. In dem Ort im Norden des Küstenstreifens sollen Augenzeugen zufolge derzeit noch Menschen festsitzen.

Vor wenigen Tagen hatte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärt, mit der neuen Offensive den Druck auf die Hamas zu erhöhen, um die Freilassung der noch immer festgehaltenen Geiseln zu erreichen. Im Zuge der Offensive soll nach Angaben aus Regierungskreisen auch die palästinensische Bevölkerung vom Norden in den Süden bewegt werden.

Auslöser des Gaza-Kriegs war der Überfall der Hamas und Terroristen anderer Gruppierungen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. In dem seit mehr als eineinhalb Jahren dauernden Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 53.300 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten und lässt sich unabhängig kaum überprüfen./edr/DP/zb