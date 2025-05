OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum FDP-Parteitag:

"Der Vergleich mit der Vergangenheit drängt sich geradezu auf. Auch 2013 war die FDP nach Jahren des Streits in der schwarz-gelben Bundesregierung aus dem Bundestag geflogen. Dann folgte ein Parteitag, an dem Christian Lindner der am Boden liegenden Partei neues Selbstbewusstsein und einen Parteichef versprach, der die FDP zurück aufs politische Spielfeld bringt. Auch damals regierten Union und SPD zusammen im Bund. Einer großen Koalition der behäbigen Volksparteien mit einem jungen Auftritt und Fortschrittsversprechen Beine zu machen - das schien nicht so schwer. Kann das also wieder klappen?