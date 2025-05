Intersport wächst im ersten Halbjahr

HEILBRONN (dpa-AFX) - Trotz der Konsumzurückhaltung vieler Menschen hat sich die Geschäftslage bei Intersport etwas gebessert. Im ersten Halbjahr entwickelte sich der Umsatz dem Deutschlandchef Alexander von Preen zufolge positiv: "Wir sind wieder gewachsen und lagen leicht über Vorjahr", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem der eigene Onlineshop habe ein Plus von 17 Prozent verzeichnet. Das Ziel des Händlerverbunds sei, auch in diesem Jahr gegen den Markttrend zu wachsen: "Da sind wir auch gut unterwegs."

Intersport auf Expansionskurs



Intersport ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Sporthändlergruppe. Ihr gehörten zuletzt bundesweit rund 700 Händlerinnen und Händler mit mehr als 1.400 Geschäften an. Mehr als 400 davon firmieren auch unter dem Namen Intersport. Bis 2030 will der Verbund seinen Umsatz auf etwa sechs Milliarden Euro steigern - und damit auf einen erwarteten Marktanteil von gut 30 Prozent. Um das zu erreichen, peilt Intersport im Durchschnitt ein Wachstum von mehr als fünf Prozent pro Jahr an. 2021/22 und 2022/23 hatte die Genossenschaft das selbstgesteckte Ziel zum Teil deutlich übertroffen.

Außerdem expandiert Intersport kräftig: Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen mindestens 100 neue Geschäfte in Deutschland dazukommen. Die Hälfte des 2023 ausgegeben Ziels wird demnach voraussichtlich bereits im Herbst erreicht. "Ich bin sicher, dass wir das selbstgesetzte Ziel erweitern werden", sagte von Preen. Eine genaue Zahl wollte er zunächst nicht nennen.

Die Genossenschaft setzt zunehmend auch auf Premium-Geschäfte mit mehr als 30.000 Quadratmetern Fläche. Davon gibt es mittlerweile sechs Standorte - unlängst kamen zwei in Mülheim Kärlich bei Koblenz und Augsburg dazu. Mehr als fünf weitere sollen bis Ende 2026 folgen./jwe/DP/zb