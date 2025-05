Gemtek Technology präsentiert 800G-Optikmodul, Software-Cloud und KI-Router auf der COMPUTEX TAIPEI 2025

TAIPEI, 19. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Gemtek Technology wird auf der COMPUTEX TAIPEI 2025, die vom 20. bis 23. Mai im Taipei Nangang Exhibition Center stattfindet, eine leistungsstarke Reihe von Technologien der nächsten Generation vorstellen. Gemtek, ein weltweit führendes Unternehmen in der Telekommunikationsbranche, wird sein neuestes ultraschnelles optisches 800G-Optikmodul und seine Software-Cloud-Plattform vorstellen. Gemtek wird auch die fortschrittlichen Fähigkeiten seines MoAI KI-Routers demonstrieren, der in die Dr.AI-Plattform von IntoWell Biomedical integriert ist. Gemeinsam unterstreichen diese Durchbrüche das Engagement von Gemtek, die digitale Transformation in den Bereichen Telekommunikation, Cloud-Services und KI voranzutreiben.

Angetrieben durch das explosive Wachstum von Big Data, Cloud-Anwendungen und KI steigt die Nachfrage nach Übertragungen mit hoher Bandbreite, hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz weiterhin exponentiell an, wodurch sich 800G-Optikmodule als entscheidende Technologie für KI-Cloud-Rechenzentren hervorheben. Aufbauend auf seiner starken Basis in der Telekommunikation hat Gemtek umfassend in die Forschung und Entwicklung seines 800G-Optikmoduls investiert, das auf der diesjährigen Messe sein Debüt geben wird.