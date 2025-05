Vantage bietet Einblicke und Innovationen auf der Abu Dhabi Money Expo 2025

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Vantage Markets (https://www.vantagemarket

s.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=

text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_mead2025_cl2_retail&reta

illeadsource=BrandPR_PR_Others_GM) ist stolz auf seinen erfolgreichen Auftritt

auf der Abu Dhabi Money Expo 2025, die vom 23. bis 24. April stattfand, und

unterstreicht damit sein Engagement für globale Vordenkerschaft und Marktbildung

sowie seinen Fokus auf Innovation und Einblicke in den Multi-Asset-Handel.



Am ersten Tag der Veranstaltung leitete Nibal Abu Assaly, Leiter für

Geschäftsentwicklung bei Vantage Markets, eine mit Spannung erwartete

Keynote-Sitzung mit dem Titel "Mit Volatilität umgehen: Marktunsicherheit

verstehen". Die Sitzung vermittelte den Teilnehmern allgemeine Einblicke in die

wichtigsten Faktoren der Marktvolatilität und erörterte umfassende Strategien,

die für die Bewältigung unsicherer Marktbedingungen relevant sind.







Verschiebungen, makroökonomischen Daten und unerwarteten politischen Maßnahmen

beeinflusst werden, regte die Keynote zu anregenden Diskussionen an und fand

aufgrund ihrer Relevanz und ihrer umsetzbaren Erkenntnisse großen Anklang. Sie

bekräftigte die Rolle von Vantage nicht nur als Plattformanbieter, sondern auch

als Teilnehmer am globalen Marktdialog.



Am Schlusstag der Messe wurde Vantage Markets mit dem Preis "Best Multi-Asset

Broker" ausgezeichnet - eine Anerkennung für die kontinuierlichen Bemühungen des

Unternehmens, die Finanzdienstleistungsbranche durch Technologie und

Multi-Asset-Angebote zu unterstützen.



Diese Auszeichnung spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen von Vantage wider,

eine breite Palette von CFD-Angeboten für Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien,

ETFs und

branchenführende Technologie, Transparenz und Kundenbetreuung zu gewährleisten.



"Unsere Teilnahme an der Abu Dhabi Money Expo 2025 hat es uns ermöglicht,

wichtige Kontakte zu den Teilnehmern und Branchenkollegen zu knüpfen", sagte

Marc Despallieres, Geschäftsführer bei Vantage Markets. "Wir sind stolz darauf,

der globalen Finanzwelt Werkzeuge, Erkenntnisse und Dienstleistungen zur

Verfügung stellen zu können, die den informierten Handel unterstützen - von der

Vordenkerrolle bis zur Produktinnovation."



Vantage expandiert weiter und das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf

die Entwicklung innovativer Lösungen, das Angebot vielfältiger

Handelsmöglichkeiten und die Vertiefung des Engagements mit seiner globalen Seite 2 ► Seite 1 von 2





Angesichts der Tatsache, dass die globalen Märkte zunehmend von geopolitischenVerschiebungen, makroökonomischen Daten und unerwarteten politischen Maßnahmenbeeinflusst werden, regte die Keynote zu anregenden Diskussionen an und fandaufgrund ihrer Relevanz und ihrer umsetzbaren Erkenntnisse großen Anklang. Siebekräftigte die Rolle von Vantage nicht nur als Plattformanbieter, sondern auchals Teilnehmer am globalen Marktdialog.Am Schlusstag der Messe wurde Vantage Markets mit dem Preis "Best Multi-AssetBroker" ausgezeichnet - eine Anerkennung für die kontinuierlichen Bemühungen desUnternehmens, die Finanzdienstleistungsbranche durch Technologie undMulti-Asset-Angebote zu unterstützen.Diese Auszeichnung spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen von Vantage wider,eine breite Palette von CFD-Angeboten für Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien,ETFs und Anleihen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und gleichzeitig diebranchenführende Technologie, Transparenz und Kundenbetreuung zu gewährleisten."Unsere Teilnahme an der Abu Dhabi Money Expo 2025 hat es uns ermöglicht,wichtige Kontakte zu den Teilnehmern und Branchenkollegen zu knüpfen", sagteMarc Despallieres, Geschäftsführer bei Vantage Markets. "Wir sind stolz darauf,der globalen Finanzwelt Werkzeuge, Erkenntnisse und Dienstleistungen zurVerfügung stellen zu können, die den informierten Handel unterstützen - von derVordenkerrolle bis zur Produktinnovation."Vantage expandiert weiter und das Unternehmen konzentriert sich weiterhin aufdie Entwicklung innovativer Lösungen, das Angebot vielfältigerHandelsmöglichkeiten und die Vertiefung des Engagements mit seiner globalen