Tesla startet durch

Der erfolgreiche Kurssprung über die Hürde von rund 325,00 US-Dollar hat der Tesla-Aktie vorläufiges Kurspotenzial an 373,00 und darüber in den Bereich um 387,34 US-Dollar verschafft und kann über ein kurzfristiges Long-Engagement bestens nachgehandelt werden. Ein passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Aber erst am 61,8 % Fibonacci-Retracement wird sich der mittelfristige Entwicklungspfad der Aktie offenbaren, von da an könnte es nämlich auf neuerliche Jahrestief talwärts gehen. Bis zu diesem Punkt wird aber in einer Long-Strategie kurzfristig festgehalten. Auf der Unterseite ist die Tesla-Aktie um 325,00 US-Dollar vergleichsweise gut abgesichert, erst darunter dürften sich größere Abschläge in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 278,60 US-Dollar bemerkbar machen.

Trading-Strategie: