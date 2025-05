DAX etwas leichter erwartet

Gleich zwei Gefahren lauern auf Anleger beim deutschen Leitindex, zum einen die Doji-Kerze vom Freitag und ein potenzielles Doppelhoch an den Rekordständen von 23.911 Punkten. Wünschenswert für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung auf 24.566 Punkte wäre nun ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb des bisherigen Hochs von 23.911 Zählern. Nur dann ließe sich mit höherer Wahrscheinlichkeit eine weitere Aufwärtsphase ableiten. Auf der Unterseite bilden immer noch die Vorgängerhochs aus Mitte März bei 23.476 Punkten eine vergleichsweise gute Unterstützung. Erst unter den Vorwochentiefs von 23.338 Punkte könnten größere Gewinnmitnahmen lauern, dann in den Bereich von 23.000 und darunter in den Bereich von 22.320 Punkten. Hierdurch dürften auch einige auf dem Weg zum Rekordniveau gerissene Kurslücken geschlossen werden. Die ersten Stunden der neuen Handelswoche werden für den weiteren Verlauf entscheidend.

Aktuelle Lage