NABNI Developments eröffnet den Verkauf der Waldorf Astoria Residences Dubai Business Bay

Die 65-stöckigen Residences, die von dem berühmten internationalen Architekten Carlos Ott entworfen wurden und deren Innenausstattung von dem weltbekannten Designbüro Hirsch Bedner Associates (HBA) stammt, werden bei der für das vierte Quartal 2029 geplanten Übergabe der zweithöchste Wohnturm im Stadtteil Business Bay/Downtown Dubai sein.

Inspiriert von der 130-jährigen Geschichte der Fünf-Sterne-Hotellerie des Waldorf Astoria, ist das elegante, skulpturale Design von Ott eine zeitgenössische Interpretation, die Dubais Zukunftsvision widerspiegelt und die Verbindung zwischen Natur und zeitloser Raffinesse feiert. Die Inneneinrichtung greift Jugendstil- und Art-Déco-Motive auf, die für die Designsprache des Waldorf Astoria stehen, und kombiniert sie kunstvoll mit Elementen, die die Modernität der Stadt widerspiegeln.

Insgesamt sind 146 Einheiten in drei verschiedenen Kollektionen verfügbar: Die Signature Collection, Wohnungen mit ein bis drei Schlafzimmern; die Sky Collection, Wohnungen mit vier Schlafzimmern, mehrstöckige Sky Villen und Sky Villen; und ein einzigartiger, außergewöhnlicher Sky Palace, der sich über vier Etagen erstreckt und einen 360-Grad-Blick auf die Stadt bietet.

Abdulrahman Abdulla Alhelo Alsuwaidi, Mitbegründer und Vorsitzender von NABNI Developments, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: „Als visionärer emiratischer Bauträger, der sich der Schaffung zeitloser, designorientierter Häuser verschrieben hat, hebt unsere Partnerschaft mit Hilton den Markt für Markenresidenzen in Dubai an, indem wir einen neuen Maßstab für luxuriöse, auf Gastfreundschaft ausgerichtete Exzellenz setzen, die auf mehr als einem Jahrhundert Waldorf Astoria-Service und -Erfahrung beruht." Dies lässt sich perfekt auf den Wohnungsmarkt und insbesondere auf Dubais unglaublich wettbewerbsintensive Premium-Immobilienlandschaft übertragen. Jüngste Daten des Immobilienberatungsunternehmens Global Branded Residences zeigen, dass der Verkauf von Markenwohnungen bis 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent zunehmen wird, wobei sich diese Zahl in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln dürfte. Angesichts der Tatsache, dass die globale Gemeinschaft der vermögenden Investoren Dubai als begehrten Standort für die Erweiterung ihres Portfolios oder als begehrten Zweitwohnsitz ansieht, passt das Debüt der Marke Waldorf Astoria Residences hervorragend zur aktuellen Marktdynamik.