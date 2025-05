Hisense glänzt in Cannes als designierter Partner der CHINA NIGHT

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, war stolzer Namenspartner der CHINA

NIGHT bei den 78. Filmfestspielen von Cannes. Am 15. Mai verwandelte Hisense den

kultigen Plage des Palmes in ein schillerndes Schaufenster für intelligentes

Wohnen, erstklassige Unterhaltung und raffiniertes Design - und brachte

Technologien der nächsten Generation ins Herz der globalen Filmszene.



Als die Elite der Filmbranche über den roten Teppich schritt, hielt ein

100-Zoll-Fernseher der U7-Serie jeden Moment in ultrafeinem Detail fest. Die

Mini-LED Pro Hintergrundbeleuchtung und die Hi-View AI Engine PRO sorgen für

präzises lokales Dimming, außergewöhnliche Helligkeit und filmische Kontraste -

für ein lebendiges Seherlebnis, das Cannes würdig ist. Nebenan erweckten zwei

65-Zoll-Modelle kuratierte Filmtrailer mit KI-gesteuerter Kontrastverbesserung

und extrem lebendiger Farbwiedergabe zum Leben.





Später, beim Weinempfang, genossen die Gäste perfekt gekühlte Jahrgänge aus dem

ASKO-Weinklimaschrank. Mit drei unabhängigen Temperaturzonen, Holzeinlegeböden

für bis zu 190 Flaschen, UV-gefiltertem Glas, sanfter LED-Regalbeleuchtung und

einem RGB-beleuchteten Servierbereich bietet er sowohl Funktion als auch Stil.

Dank der integrierten Vivino-Unterstützung konnten die Gäste die Weine direkt

von der Oberfläche des Schranks aus durchsuchen und auswählen. Der C2 Ultra

TriChroma Laser Mini-Projektor lieferte 4K-Bilder mit 3.000 ANSI-Lumen und

verwandelte die Lounge in ein intimes Kino unter dem Sternenhimmel.



Am 14. Mai präsentierte Hisense im Rahmen der CHINA NIGHT seinen PX3-PRO

TriChroma Laserprojektor im China Film Forum und gab den Gästen einen Einblick

in sein minimalistisches Design und seine fortschrittliche

Projektionstechnologie.



Durch die Integration seiner Flaggschiff-Produkte in die denkwürdigsten Momente

der CHINA NIGHT hat Hisense das Gästeerlebnis verbessert und sein Engagement

unterstrichen, dem anspruchsvollen Publikum weltweit modernste Technologie und

raffiniertes Design zu bieten.



Informationen zu Hisense



Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer

bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160

Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen

Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen

spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei

ausgelieferten Fernsehgeräten (2022 bis 2024) und die Nummer eins im

Fernsehersegment von 100 Zoll und mehr (2023 bis 2024). Als erster offizieller

Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) engagiert sich Hisense für

globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu

treten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2689423/Hisense_Shines_Cannes.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2689424/Hisense_PX3_PRO_TriChroma_Laser_

Projector.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-glanzt-i

n-cannes-als-designierter-partner-der-china-night-302458649.html



Pressekontakt:



Izzie Zhang,

izzie.zhang@rfcomms.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77572/6036701

OTS: Hisense Group