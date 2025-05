KI-Drohnen werden immer beliebter

KI-Drohnen: Immer mehr Anwendungen

Nicht nur der Konflikt in der Ukraine hat vor Augen geführt, welche Rolle Drohnen künftig in militärischen Konfrontationen spielen können. Inzwischen gibt es sogar Drohnen, die in Autos integriert werden, wie ein chinesischer Anbieter jüngst auf der Automesse in Shanghai zeigte. Die Anwendungsgebiete sind praktisch zahllos: Die Polizei sorgt mit Drohnen für Sicherheit auf dem Rosenmontagsumzug in Düsseldorf und Bauern prüfen gerade in diesem trockenen Frühjahr in Westeuropa den Zustand ihrer Felder aus der Luft. Das ist kosteneffizient und spart eine Menge Zeit.

Markt wächst dynamisch bis 2032

Marktbeobachter sehen ein riesiges Wachstum für die Branche voraus. So schätzt Straights Research, dass die Nachfrage nach Drohnen überproportional steigt. So soll sich das Marktvolumen von 8,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 auf mehr als 82 Mrd. US-Dollar binnen zehn Jahren verzehnfachen. Die größten Zuwachsraten werden dabei mit 25 bis 30 Prozent bei Anwendungen in der Landwirtschaft und beim Precision Farming gesehen. Hohes Wachstum sehen Analysten auch in den Bereichen Infrastruktur und Bau sowie Logistik und Lieferdienste.

Verteidigung: Drohnen spielen eine immer größere Rolle

Im militärischen Sektor ist das Wachstum ebenfalls äußerst dynamisch. Den Markt schätzten Experten im Jahr 2023 auf ein Volumen von rund 14 Mrd. US-Dollar. Bis 2032 soll es auf rund 47 Mrd. US-Dollar steigen. Diese Prognose könnte mit Blick auf die geplanten Erhöhungen der Verteidigungsausgaben in den NATO-Staaten, aber auch in Nah- und Fernost noch zu konservativ sein. Denn Drohnen könnten andere und vor allem teurere Ausrüstungen wie Helikopter und Kampfjets einsparen, die vielerorts bereits stark beansprucht werden. Es ist weniger teuer, eine Drohne zu verlieren als ein teures Ausrüstungsstück, ganz zu schweigen von den unbezahlbaren menschlichen Opfern.