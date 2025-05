SIFI erhält die Marktzulassung und die Bezeichnung „Promising Innovative Medicine" für AKANTIOR in Großbritannien

MHRA verlieh am 6. Mai die Bezeichnung Promising Innovative Medicine (PIM)

Die MHRA erteilte am 15. Mai die Marktzulassung und bestätigte damit die Orphan Drug Designation und den Status eines neuen Wirkstoffs.

CATANIA, Italien, 19. Mai 2025 /PRNewswire/ -- SIFI, ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde, gab heute bekannt, dass die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) die Marktzulassung für AKANTIOR (Polihexanid 0.08 %) erteilt hat und damit die Orphan Drug Designation des Produkts für die Behandlung von Acanthamoeba-Keratitis bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren bestätigt.

Die Genehmigung für das Inverkehrbringen bestätigt den Status eines neuen Wirkstoffs und erkennt damit die Investitionen an, die SIFI in die Entwicklung von Polihexanid als pharmazeutischen Wirkstoff gemäß der guten Herstellungspraxis getätigt hat, ein Schlüsselelement, um das in der ODAK-Studie und in der Praxis nachgewiesene Niveau an Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten.