Nvidia zündet das nächste Tech-Level – und investiert in ein Quantenunternehmen

Nvidia steht kurz vor einem strategischen Schritt ins Quantencomputing: Das Unternehmen befindet sich laut The Information in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Beteiligung an PsiQuantum. Das Start-up aus Palo Alto entwickelt photonische Quantencomputer und sammelt derzeit in einer Finanzierungsrunde unter Leitung von BlackRock mindestens 750 Millionen US-Dollar ein – bei einer Bewertung von sechs Milliarden US-Dollar. Nvidia würde damit erstmals direkt in ein Unternehmen investieren, das physische Quantencomputer baut. Bisher lag der Fokus auf KI-Software und Infrastruktur.

Diese Neuausrichtung folgt auf ein wachsendes Interesse des Chipriesen an Quantentechnologie. Bereits im März kündigte CEO Jensen Huang ein gemeinsames Forschungszentrum mit Harvard und dem MIT an. Huang war lange skeptisch, was die Realisierbarkeit nutzbarer Quantencomputer betrifft.