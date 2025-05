Aktien Frankfurt Eröffnung Verschnaufpause für den Dax Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen in Folge ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 23.754 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mit seinem …