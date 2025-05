gerichtsmahnverfahren.de ebnet den Weg zur Transformation im Mahnwesen (FOTO)

Weiler (ots) - Deutschlandweit und digital einfach - Convenience schlägt

Komplexität. Sofort verfügbar, keine Installation von Software erforderlich -

DATEV, Wolters Kluwer, Sage, Lexware u.v.a. - gerichtsmahnverfahren.de ist

Buchhaltungssoftware unabhängig, wirtschaftlich, effizient, transparent und

kundenorientiert. Kein lästiges eintippen, keine Vertragsbindung, kein

Mindestvolumen, kein Papierkram, orts- und zeitunabhängig.



Mit disruptiver Technologie und ausgesuchten, namhaften Vertragspartnern und

Verbänden wie Wolters Kluwer, Schufa, BDIU e.V. , GDD e.V., Epson, Microsoft und

Sectigo bietet gerichtsmahnverfahren.de die digitale Mahnwesen-Lösung der

Zukunft für Deutschland.





Die zentrale Plattform kann ab sofort als All-in-One Mahnwesen-Lösung genutzt

werden. Nach einmaliger, kostenloser Registrierung mit der E-Mail Adresse bietet

gerichtsmahnverfahren.de Unternehmen, Gewerbetreibenden und Freiberuflern eine

einfache und sichere Möglichkeit des Hochladens von kaufmännisch angemahnten

Rechnungen als PDF-Datei, als E-Rechnung im XRechnungs Format oder als

E-Rechnung im ZUGFeRD Format und leitet das Mahnverfahren ein.



Mit dem Geschäftsfeld gerichtsmahnverfahren.de bieten wir Unternehmen,

Gewerbetreibenden und Freiberuflern die Usability und den Kundennutzen mit der

schnellsten und besten Lösung in Sekunden, so Manfred Eberhard, Geschäftsführer

der twenty4collect GmbH.



Betreiber und Besitzer der Webseite https://www.gerichtsmahnverfahren.de ist die

twenty4collect GmbH.



Über twenty4collect



Die twenty4collect ist ein auf den Einzug und die Realisierung kaufmännisch

angemahnter Forderungen spezialisiertes Unternehmen und entwickelt Lösungen für

das außergerichtliche und das gerichtliche Mahnverfahren. Das im

Rechtsdienstleistungsregister eingetragene Unternehmen wurde 2008 gegründet und

2017 in Berlin mit Deutschlands erster Mobile-Lösung im Forderungsmanagement,

mit dem DIHK / IHK Digital Award ausgezeichnet.



