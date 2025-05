Borussia Dortmund - Aktie im Rampenlicht - 19.05.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Borussia Dortmund in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,05 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Borussia Dortmund hat sich am Wochenende am letzten Spieltag die Teilnahme an der lukrativen Champions League gesichert. Ob es an der Börse nach der jüngsten Kursrally weiter nach oben geht, ist vorbörslich schwer abzusehen. Auf der …

Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen in Folge dürften sich die Anleger am deutschen Aktien am Montag zunächst einmal zurückhalten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dax ein Minus von 0,2 Prozent auf 23.723 Punkte. …