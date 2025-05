"Gamechanger" Xiaomi geht diese Woche All-In: Chip- und SUV-Offensive!

Am 22. Mai beginnt für das chinesische Unternehmen laut CEO Lei Jun eine neue Ära: Der neue Mobilchip XRING 01, das Xiaomi 15S Pro und das mit Spannung erwartete SUV YU7 feiern Premiere.

Lei Jun bestätigt: "Xiaomi hat bereits 13,5 Milliarden Yuan in die Eigenentwicklung seines fortschrittlichen Mobilchips XringO1 investiert." Und es soll nicht dabei bleiben: Ab 2025 will Xiaomi weitere 50 Milliarden Yuan (rund 6,9 Milliarden US-Dollar) in die Chipentwicklung stecken – über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren.

Mit dem XRING 01 will Xiaomi nicht nur Smartphones wie das neue 15S Pro ausstatten, sondern auch Tablets – zunächst exklusiv in China. Analysten sehen den Chip als möglichen Gamechanger im harten Wettbewerb mit Apple, Huawei und Qualcomm, die alle auf eigene SoCs setzen, um ihre Ökosysteme zu kontrollieren.

Gleichzeitig geht Xiaomi in der Elektromobilität in die Offensive. Nach dem erfolgreichen Start der Limousine SU7, die sich seit Dezember besser verkauft als Teslas Model 3, folgt jetzt der SUV YU7. Analysten sehen ihn als direkten Herausforderer des Model Y, Chinas meistverkauftem E-Auto. Der Marktstart wurde im April überraschend verschoben – umso mehr richten sich die Blicke nun auf das Event.

Lei betont, dass die Chipambitionen tief in der DNA des Unternehmens verankert seien: "Xiaomi hatte schon immer einen Chip-Traum, denn um ein großartiges Hardtech-Unternehmen zu werden, sind Chips ein Gipfel, den es zu erklimmen gilt."

Xiaomi wolle künftig mehr Kontrolle über Leistung, Integration und Differenzierung – vom Smartphone bis zum Auto. Anleger feiern das – die Xiaomi-Aktie profitierte am Montag und beendete den Handel in Hongkong um 2,7 Prozent höher.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion