ETFs beliebter denn je

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die kräftigen Kursturbulenzen am Aktienmarkt wegen des Zoll-Chaos in den USA haben ein Jubiläum an der Börse jüngst in den Hintergrund gedrängt: Vor gut 25 Jahren begann hierzulande eine kleine Revolution der Geldanlage. Am 11. April 2000 startete an der Deutschen Börse in Frankfurt der Handel mit sogenannten Exchange Traded Funds (ETFs), also Investmentfonds, die Indizes abbilden. Anleger könnten damit vergleichsweise kostengünstig in den breiten Markt investieren.

Damit hatte es rund zehn Jahre gedauert, bis das 1990 erstmals an der Börse von Toronto angewandte Konzept der börsengehandelten Fonds auf Deutschland überschwappte. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte: Bis heute wuchs das für Anleger hierzulande verwaltete ETF-Vermögen nach Zahlen des Branchenverbandes BVI auf 300 Milliarden Euro an - das sind demnach fast 20 Prozent des Vermögens, das deutschlandweit in offenen Publikumsfonds steckt.