JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3300 auf 3000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines zunehmenden Überangebots an Rohöl und unsicherer Nachfrage-Aussichten habe er seine Ölpreisprognosen für die Jahre 2025 und 2026 reduziert, schrieb Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzugt weiterhin Unternehmen, die ihre Aktienrückkaufprogramme aufrechterhalten und gleichzeitig die Verschuldung unter Kontrolle halten. In diesem Kontext bleibt Shell für ihn der herausragende Sektorwert./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2025 / 16:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2025 / 19:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 29,71EUR auf Tradegate (19. Mai 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.