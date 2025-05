USA abgestuft wegen Schulden - Trump gesteht, wer Zölle zahlt!

Am Freitag nach 22 Uhr hat Moody´s sein Rating für die USA abgesenkt mit Verweis auf die weiter steigenden Schulden - das ist eine Hiobsbotschaft für die Trump-Regierung. Denn die Renditen für Staatsanleihen der USA stiegen daraufhin an - die 30-jährige US-Staatsanleihe erreicht heute die symbolisch wichtige Marke von 5%. Damit werden die Schulden für die USA teurer, ebenso die Kredite für Firmen und Konsumenten in den USA. US-Präsident Trump hat am Wochenende in einem Post auf seiner Plattform faktisch klar eingestanden, wer wirklich die Zölle zahlt: die Firmen und Konsumenten in den USA. Walmart, so Trump in diesem Post, solle selbst die Zölle "essen". Also zahlen doch nicht die anderen Staaten die Zölle, wie er zuvor immer behauptet hatte? Trump drohte Walmart gleichzeitig, sich sehr genau die Preise dort anzuschauen - solche Androhungen von Preiskontrollen sind doch recht ungewöhnlich für jemanden, der von sich behauptet, den Kapitalismus zu lieben..

1. USA verlieren mit Herabstufung durch Moody’s letzte Top-Bonität

2. Wall Street: Hat die ungeliebte Aktien-Rally ein Ablaufdatum?

