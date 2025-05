KI-gesteuerte Pixelkunst für Gamer und Enthusiasten

HONG KONG, 19. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Govee, das innovative Unternehmen in der Smart-Home-Branche, kündigt die Verfügbarkeit des Govee Gaming Pixel Light an, das auf der CES 2025 erfolgreich präsentiert wurde. Dieses innovative Produkt bietet kristallklare Pixelkunst-Displays, unbegrenzte DIY-Personalisierungsmöglichkeiten und immersive Spiel-Synchronisierung. Zudem bringt Govee den neuen Gaming Light Bars Pro auf den Markt, die mit einem futuristischen Design, immersiver dreiseitiger Beleuchtung und intelligenter Synchronisation mit Spielen, Musik und Unterhaltung ein ultimatives Gaming-Erlebnis bietet.

Unvergleichliches Pixelkunst-Erlebnis mit dynamischen Displays

Das Produkt bietet kristallklare Bildqualität durch Govees fortschrittliche LED-Technologie, die gleichmäßige Helligkeit und eine flackerfreie Zertifizierung durch den TÜV Rheinland für reduzierte Augenbelastung garantiert. Es unterstützt flüssige Animationen mit 30 Bildern pro Sekunde und umfasst über 150 voreingestellte Beleuchtungsszenen – von statischer Kunst bis hin zu dynamischen GIFs. Zusätzlich zeigt das Display Wetter, Uhrzeit, NBA-Spielpläne, Bitcoin-Kurs und weitere Informationen, wodurch es sich als vielseitiger Alltagshelfer etabliert.

Grenzenlose Kreativität mit KI-gestütztem DIY-Funktionalität

Govees intuitive DIY-Bearbeitungstools richten sich sowohl an Anfänger als auch an Pixelkunst-Enthusiasten und ermöglichen das Importieren von GIFs, das Anpassen mehrschichtiger Animationen sowie das Anwenden von Pixel-Filtern. Durch die Integration des KI-Lichtbots in der App werden auf Knopfdruck beeindruckende Pixelkreationen generiert.

Perfekt für Gaming-Desktops und Retro-Fans

Das schlanke, mechanische Design des Govee Gaming Pixel Light fügt sich nahtlos in jedes Gaming-Zimmer oder Desktop-Setup ein. Es bietet über 20 gaming-inspirierte Animationen und synchronisiert sich mit der Govee HDMI 2.1 AI Sync Box für ein einzigartiges DreamView-Gaming-Lichterlebnis. Der Retro-Lautsprecher vereint Pixelkunst mit 8-Bit-Sound für ein lebendiges Gaming-Erlebnis und bietet integrierte Alerts, die sowohl unterhaltsame als auch praktische Erinnerungen liefern. Die Montage des Produkts ermöglicht via Wand- oder Tischhalterung eine einfache Installation, während die smarte Steuerung über Alexa, Google Assistant und IFTTT eine nahtlose Integration in das Smart-Home-System gewährleistet.

Govee Gaming Light Bars Pro: Futuristische Beleuchtung für ein intensives Gaming-Erlebnis

Der Gaming Light Bars Pro bietet dreiseitige immersive Beleuchtung mit 16 Millionen Farben, Wandflut-Effekten und einem futuristischen, mechanische Look. Das hochwertige Polycarbonat- und Metallgehäuse passt sich jedem Setup an. Die Govee-Desktop-Software und KI-Farbanpassung synchronisieren Lichteffekte in Echtzeit mit Spielen, Videos oder Musik. Die Kompatibilität mit Matter, Alexa, Google, Razer und Corsair gewährleistet einfache Integration, während individuelle Einstellungen und über 60 voreingestellte Lichtszenen eine Personalisierung für das ultimative Gaming-Erlebnis ermöglichen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Govee Gaming Pixel Light ist am 19. Mai 2025 auf Govee.com und Amazon für 99,99€ oder 129,99€ erhältlich.

Der Govee Gaming Light Bars Pro ist ab dem 22. Mai für 109,99€ auf Govee.com und Amazon erhältlich.

Über Govee

Seit 2017 revolutioniert Govee smarte Wohnerlebnisse mit innovativen Beleuchtungslösungen. Von Settings für das Gaming bis hin zu Wohnräumen und Außenbereichen – die intelligenten Leuchten von Govee sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern bereichern alltägliche Momente mit personalisierten und ansprechenden Lichterlebnissen. Unter dem Motto „Das Leben ist bunt" hat sich Govee das Ziel gesetzt, Anwendern die Möglichkeit zu verschaffen, einen angenehmen und bereichernden intelligenten Lebensstil mit unseren Produkten zu schaffen. Mehr Informationen über Govee finden Sie unter govee.com.

