OeNB und SUERF veranstalten 52. Volkswirtschaftliche Tagung in Wien



Wien (APA-ots) - Die jüngsten globalen Schocks haben einen massiven Strukturwandel

nach sich gezogen, der letztlich auch auf Löhne und Preise wirkt. In diesem sich stark wandelndem Umfeld stehen Zentralbanken vor zusätzlichen Herausforderungen bei der Erfüllung ihres Mandats der Preisstabilität. Zur Diskussion damit zusammenhängender Fragen versammelt die Volkswirtschaftliche Tagung am 22. und 23. Mai 2025 in Wien führende Vertreter:innen von Zentralbanken, Universitäten und internationalen Organisationen. Die gemeinsam von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und SUERF organisierte Konferenz findet unter dem Titel "Monetary policy and structural tectonic shifts" statt (Geldpolitik in Zeiten massiven Strukturwandels).



Tiefgreifende Schocks der jüngeren Vergangenheit haben Wirtschaftsstrukturen und insbesondere die Angebotsseite der Wirtschaft stark verändert. Weltweit stellt dies die Geldpolitik vor Herausforderungen, die uns auch in Zukunft begleiten werden - von geopolitischen Risiken und wachsenden Handelsschranken über den Klimawandel bis hin zur künstlichen Intelligenz. Die genannten Herausforderungen befeuern strukturelle Veränderungen, die wiederum weitreichende Auswirkungen auf Produktivität und Arbeit haben - und damit auf Löhne, Preise und die gesamtwirtschaftliche Stabilität.