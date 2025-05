Novavax zündet den Kursturbo: Ist DAS die Chance auf eine Trendwende?

Heute, mehr als vier Jahre später, sieht sich die Aktie einem Verlust von 93 Prozent ausgesetzt. Zeitweise waren die Verluste sogar noch höher: Die Nachfrage nach COVID-Impfstoffen hat stark nachgelassen, während es Novavax an neuen Forschungs- und Zulassungserfolgen mangelte.

Zulassung für Corona-Impfstoff erteilt

Das hat sich am vergangenen Samstag schlagartig geändert, denn die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den proteinbasierten COVID-Impfstoff Nuvaxoid zugelassen. Dieser soll künftig vor allem bei Menschen oberhalb des 65. Lebensjahres zum Einsatz kommen.

Gleichzeitig erteilte die FDA auch eine Zulassung über den Einsatz an Patientinnen und Patienten zwischen 12 und 64 Jahren, wenn sie über eine oder mehrere Risikofaktoren für schwere Krankheitsverläufe verfügen.

Höhere Umsätze und Meilensteinzahlung zu erwarten

Bislang verfügte Novavax nur über eine Notfallzulassung für Nuvaxoid. Für eine vollständige Zulassung hatte das Unternehmen am 01. April noch eine wichtige Deadline verpasst. Die nachträglich übermittelten Studiendaten überzeugten die Gutachterinnen und Gutachter der FDA offenbar, sodass jetzt eine vollständige Zulassung erteilt werden konnte.

Damit hat das Unternehmen nicht nur die Chance auf höhere Erlöse, sondern qualifiziert sich auch für eine 175 Millionen US-Dollar schwere Meilensteinzahlung seines Partners Sanofi. Wenngleich sich die langfristigen Verbindlichkeiten von Novavax mit 170,1 Millionen US-Dollar in Grenzen halten, stärkt das frische Geld die Unternehmensbilanz, die damit auf eine Barreserve von rund 900 Millionen US-Dollar anwachsen und damit fast den Börsenwert von 1,09 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Zweistellige Kursgewinne, Erholung hält an

In einem zum Wochenauftakt verunsicherten Gesamtmarktumfeld, die US-Futures liegen nach dem Downgrade der Rating-Agentur Moody's tief im Minus, legt die Novavax-Aktie in der US-Vorbörse rund 15 Prozent zu, nachdem sie sich bereits am Freitag um 7 Prozent gesteigert hatte.

Damit hält die Erholung der Aktie an, die im April bei 5,01 US-Dollar noch auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen war. Gegenüber diesem Tief liegen die Anteile bereits über 50 Prozent im Plus. Können die Käuferinnen und Käufer im regulären Handel außerdem noch eine Schippe drauflegen, winkt gegenüber dem Jahreswechsel (-16,3 Prozent) der Vorzeichenwechsel.

Fazit: Das wird doch nicht etwa ein Short Squeeze?!

Dem Impfstoffforscher Novavax ist am Samstag ein wichtiger, im April noch verpasster Zulassungserfolg gelungen. Damit hat das Unternehmen die Chance, seine Ertragsseite zu stärken und wird gleichzeitig von Partner Sanofi eine Meilensteinzahlung erhalten.

Anlegerinnen und Anleger zeigen sich über die jüngsten Fortschritte des zwischenzeitlich angeschlagenen Unternehmens begeistert und greifen auch am Montag kräftig zu. Dank einer Leerverkaufsquote von 26,1 Prozent könnten die Kursgewinne sogar zu einem Short-Squeeze führen.

Auch die Bewertung könnte Investoren locken: Für 2025 ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 4,4 bewertet. Das ist im Vergleich zu den Peers BioNTech und Moderna, die in diesem Jahr mit weiteren Verlusten rechnen müssen, spottbillig. Hier kann man als spekulativ agierender Investor einen Fuß in die Tür stellen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novavax Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,05 % und einem Kurs von 6,94EUR auf Tradegate (19. Mai 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

