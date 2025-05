Kaum zu glauben, aber wahr: Erste Kaufsignale bei Canopy Growth!

Die Anteile des kanadischen Cannabis-Unternehmens Canopy Growth sind ein Kapitalvernichter, wie sie die Börse selten gesehen hat: Gegenüber dem Stand vor fünf Jahren beträgt das Minus der Aktie sagenhafte 98,98 Prozent. Allein im vergangenen Jahr hat das Papier um 84,9 Prozent nachgegeben. Ohne die Rallye der vergangenen Wochen hätte es noch finsterer ausgesehen.

Ursache für den anhaltenden Absturz ist die noch immer nicht erzielte Profitabilität sowie die starke Verwässerung der Aktionärsstruktur. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der ausstehenden Anteile fast verffünfacht. Eine so schlechte Bilanz weist nicht einmal Wasserstoffwert Plug Power auf, dessen Aktienzahl sich im selben Zeitraum in etwa verdoppelt hat.