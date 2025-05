Volkswagen (VW) Vz - Aktie im Rampenlicht - 19.05.2025

Mit einer Performance von -5,28 % musste die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,63 % hinnehmen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen in Folge ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax sank zuletzt um 0,1 Prozent auf 23.743 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mit seinem Rekordhoch …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Walmart, Verizon, Borussia Dortmund, Volkswagen und Renk. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten.