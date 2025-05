Im DAX droht erneut ein Doppeltop

Anleger rund um den Globus dürften sich noch gut an die letzten beiden Herabstufungen der Kreditwürdigkeit der USA vor 14 bzw. zwei Jahren erinnern, als mit den Kursen für US-Staatsanleihen auch die Aktienmärkte nach unten gezogen wurden. Zwar waren die Verluste beim zweiten Mal schon deutlich geringer als noch bei der Premiere 2011, aber spurlos sollte auch der Entzug der dritten Top-Bonität durch Moody’s an den Finanzmärkten nicht vorbeigehen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Auch, weil diesmal die Kritik aus dem Weißen Haus an der Entscheidung nicht lange auf sich warten ließ. Sie könnte in dieser Form und bei einer entsprechenden Eskalation die Unabhängigkeit der Rating-Agenturen infrage stellen. Wie bereits bei der Notenbank rüttelt US-Präsident Trump damit an einem weiteren Fundament der finanziellen Weltordnung und gefährdet die Stabilität der Finanzmärkte.

Was die tatsächlichen Effekte dieser Herabstufung angeht, lässt sich zwar einmal mehr daran zweifeln, dass die USA nun weniger Kapital und der Dollar weniger Nachfrage erfahren. Aber es ist ein weiteres Puzzle-Teil in einem eh schon angeknacksten Vertrauensbild in die US-Administration, das dem Bullenmarkt der vergangenen Jahre zunächst den Deckel aufsetzen könnte.

Der Deckel ist jetzt auch beim DAX bei rund 23.900 Punkten drauf, aus technischer Sicht droht erneut ein Doppeltop. Das Letzte dieser Art kostete den Index – wenn auch maßgeblich ausgelöst durch Trumps Zollandrohungen – runde 5.000 Punkte, bevor eine ebenso rasante Erholung einsetzte. Unter dem Niveau des ehemaligen Allzeithochs bei rund 23.475 Punkten droht deshalb Ungemach auch in Frankfurt. Die Entscheidung wird davon abhängen, wie die Wall Street heute Nachmittag auf die Entscheidung von Moody’s reagiert. Zumindest vorbörslich deutet sich ein dickes Minus in den wichtigsten Indizes an.

Was die Termine im Konjunkturkalender angeht, geht es in dieser Woche eher ruhig zu. Nach den positiven Zahlen zur Industrieproduktion aus China entscheidet morgen die australische Notenbank über die Zinsen. Der Donnerstag steht dann ganz im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes aus den USA sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungssektor. In Deutschland wird am Vormittag der Ifo-Index veröffentlicht.