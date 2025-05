M&A-Experte Andre Waßmann neuer Partner bei BearingPoint (FOTO)

gewinnt mit Andre Waßmann einen ausgewiesenen Experten mit jahrzehntelanger

Erfahrung im M&A- und Corporate-Finance-Umfeld und baut ihre Geschäftseinheit

BearingPoint Capital weiter aus. Die Management- und Technologieberatung

BearingPoint stärkt ihre Geschäftseinheit Capital durch die Erweiterung des

Teams mit dem erfahrenen M&A- und Corporate-Finance-Experten Andre Waßmann (http

s://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/andre-wassman

n/) .



Andre Waßmann verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Unternehmensstrategie und Investmentbanking mit Schwerpunkt M&A und

Corporate-Finance-Transaktionen mit breitem Branchenzugang. Er unterstützt seine

Kunden bei der Transformation entlang von Megatrends durch Akquisitionen,

Verkäufe und Finanzierungen. Wesentliche Themenfelder sind dabei Technologien

wie KI und Blockchain und deren Anwendung in der Industrie, digitale

Geschäftsmodelle sowie Energie-Transformation, Nachhaltigkeit und ESG im Sinne

des Green Financing. Durch seine Erfahrung aus verschiedenen Positionen u.a. bei

Accenture, der

sowie zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und Head of M&A / Corporate

Finance bei Helbling Business Advisors, verfügt er über ein exzellentes

Banken-Knowhow und Kapitalmarktverständnis.



Seine fundierte Erfahrung auf Käufer- und Verkäuferseite machen ihn zu einem

gefragten Berater - auch in Medien und Fachkreisen.



Andre Waßmann: "Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe als Partner im

Bereich Corporate Finance und M&A bei BearingPoint Capital. Wir kombinieren das

Beste aus zwei Welten - Deal Advisory und Transaction Services - und das in

verschiedenen Branchen in Deutschland, der Schweiz und Österreich."



Andre Waßmann unterstützt seine Kunden dabei in folgenden Bereichen:



- Durchführung von Transaktionen auf der Käufer- und Verkäuferseite

- Unternehmensbewertung

- Due-Diligence-Prüfungen

- Post-Merger-Integration

- Strategische Portfolioplanung und -pflege

- Wertsteigerung und Performance-Optimierung

- Kapitalmaßnahmen und Finanzierungsrunden



Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint:

"Ich freue mich sehr, dass wir Andre Waßmann für unsere Geschäftseinheit

BearingPoint Capital gewinnen konnten. Er ist eine passgenaue Verstärkung für

unser BearingPoint-Team. Mit seiner hervorragenden Expertise, die über die

Transaktionsanbahnung bis zur -nachsorge reicht, vereint er fundiertes

Kapitalmarktverständnis und Finanzwissen mit Transformationserfahrung auf

optimale Weise. Mit dem Leistungsportfolio, das die gesamte Wertschöpfungskette

im Bereich Fusionen und Übernahmen umfasst, wird er es unseren heutigen und

zukünftigen Kunden ermöglichen, vielfältig Werte zu schaffen und

weiterzuentwickeln."



Über BearingPoint



BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei

Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das

klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy,

Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich

Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für

geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A,

Ventures, und Investments von BearingPoint ab.



Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.



BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und

ökologische Standards erfüllt.



