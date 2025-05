Vantage gewährt strategische Markteinblicke beim Forex Trader Summit Dubai 2025

PORT VILA, Vanuatu, 19. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets freut sich, seine Teilnahme am kommenden Forex Trader Summit Dubai 2025 anzukündigen, der vom 14. bis 15. Mai in der Dubai Festival Arena stattfindet. Als weltweit führendes Unternehmen im Multi-Asset-Handel wird Vantage am Stand 4 ausstellen und seine innovativen Lösungen und Erkenntnisse vor einem Publikum aus Branchenführern, institutionellen Anlegern, Privatanlegern und Fintech-Innovatoren präsentieren.

Am 14. Mai wird Nibal Abu Assaly, Business Development Manager bei Vantage, an einer Podiumsdiskussion zu den makroökonomischen Kräften teilnehmen, die das heutige Finanzumfeld prägen. Das Thema der Session: Wie wirken sich die Auswirkungen von Zinsänderungen auf die Verbraucherausgaben und Zentralbankentscheidungen auf das Verhalten der Haushalte und die Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen aus? Darüber hinaus werden die Podiumsteilnehmer auf Strategien eingehen, die Länder zur Bekämpfung hoher Inflation einsetzen können. Dabei nutzen sie globale Fallstudien und politische Instrumente, um einen umfassenden Überblick über das Inflationsmanagement zu geben. Im Anschluss daran wird Souhail Fadlallah, Business Development Manager bei Vantage, einen Vortrag halten mit dem Titel „Navigating the Storm: Perspectives on Strategic Risk Management in Volatile Markets" (Durch stürmische Gewässer segeln: Perspektiven für das strategische Risikomanagement in volatilen Märkten). Hier werden die praktischen Rahmenbedingungen und fachlichen Erkenntnisse darüber vermittelt, wie Händler und Institutionen inmitten der anhaltenden globalen Unsicherheit und Marktschwankungen resilient bleiben können.

Am 15. Mai wird Souhail Fadlallah an einer zukunftsorientierten Diskussionsrunde teilnehmen, die sich mit der Wettbewerbsfähigkeit von Maklern im Jahr 2025 befasst. In dieser Diskussion werden die wichtigsten Elemente beleuchtet, die eine Brokerage-Plattform für neue Händler attraktiv machen, einschließlich der Bedeutung von benutzerfreundlichen Schnittstellen, pädagogischen Tools und Marktzugänglichkeit. Außerdem wird untersucht, wie Spreads, Ausführungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Plattform eine entscheidende Rolle bei der Kundenbindung spielen, insbesondere in einer zunehmend überfüllten und Performance-orientierten Marktlandschaft. Im Anschluss wird die Bühne Nibal Abu Assaly gehören. Der Titel seines Vortrags lautet: „Institutionelle Einblicke: Understanding How Major Players Navigate the Forex Market" (Institutionelle Einblicke: So agieren große Akteure auf dem Devisenmarkt). In dieser Session werden die Strategien großer Finanzinstitute untersucht, um Liquidität zu verwalten, Risiken zu antizipieren und sich an regulatorische und wirtschaftliche Veränderungen anzupassen.