VinFast stärkt Position in Europa

VinFast bekräftigte in der Vergangenheit die Pläne, sich auf dem europäischen Markt zu etablieren und damit maßgeblich zur grünen Automobilwende auf dem Kontinent beizutragen. Dieses Engagement setzt der am US-Börsenindex Nasdaq notierte Automobilhersteller nun aktiv um.

Erst kürzlich gab VinFast Händlerverträge mit ASTRADA SIMVA, seinem ersten autorisierten Händler in Frankreich, und mit der Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, seinem zweiten Partner dieser Art in Deutschland, bekannt.

Diese Vereinbarungen stellen eine wichtige Entwicklung in der globalen Strategie von VinFast dar, den Umsatz durch ein Händlermodell zu beschleunigen. Sie unterstreichen zudem die feste Entschlossenheit des Unternehmens, die Einführung von Elektrofahrzeugen in ganz Europa voranzutreiben.

Für nachhaltiges Wachstum: VinFast stellt auf effizientes Händlermodell um

Die Schachtschneider Automobile GmbH & Co. KG wird drei autorisierte VinFast-Händler-Showrooms in Deutschland betreiben. Dies schließt sich an die erfolgreiche Zusammenarbeit von VinFast mit dem Autohaus Hübsch an, in deren Rahmen bereits zwei Showrooms eröffnet wurden. ASTRADA SIMVA ist VinFasts erster offizieller Händler in Frankreich, mit Standort in Aix-en-Provence. Die Eröffnung ist für Juni 2025 geplant.

An allen VinFast-Händlerstandorten können europäische Verbraucher in das VinFast-Erlebnis eintauchen und das Design und die Funktionen der Elektrofahrzeuge VF 6 (B-Segment) und VF 8 (D-Segment) entdecken.

Potenzielle Käufer können sich bei Probefahrten selbst von der Leistung und Technologie der VinFast-Modelle überzeugen. Über den Verkauf hinaus fungieren diese autorisierten Händler als zentrale Anlaufstellen für einen zuverlässigen Kundendienst und gewährleisten Fahrzeugwartung und -reparaturen nach höchsten Standards. Kunden profitieren zudem von einem umfassenden Garantieservice und der Verfügbarkeit von Originalteilen, die die Langlebigkeit und optimale Leistung ihrer VinFast-Fahrzeuge garantieren.