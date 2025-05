CAMPARI BRINGT HOLLYWOOD-GLAMOUR NACH CANNES - MADS MIKKELSEN ENTHÜLLT SEINEN NEGRONI-TWIST

Nach einem intensiven Drehplan (The Black Kaiser, Dust Bunny) kehrte Mikkelsen nach Cannes zurück, um visionäre Filmemacher zu feiern, die weltweit das Publikum faszinieren. In Cannes wurde er selbst 2012 für The Hunt als bester Schauspieler ausgezeichnet. Als langjähriger Favorit des Festivals ist Mikkelsen bekannt für seine Rollen in Doctor Strange und Casino Royale, die ihn als einen der charismatischsten und vielseitigsten Schauspieler etabliert haben.

Filmstars, Models und führende Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche - Barbara Palvin (internationales Supermodel), Dylan Sprouse (Schauspieler und ehemaliger Disney Star), Helena Christensen (Supermodel), Lucien Laviscount (Schauspieler, Emily in Paris), Sabrina Elba (Model and Aktivistin), Maria Pedraza (spanische Schauspielerin, Money Heist, Elite), Shanina Shaik (Model), Grace Elizabeth (Model), and Claire Holt (Schauspielerin, The Vampire Diaries)– versammelten sich am Pier, der Campari-rot erleuchteten Location, zu einem exquisiten Dinner. Dabei genossen sie Mikkelsens Signature-Creation und diskutierten über die diesjährigen Palme d'Or-Kandidaten.