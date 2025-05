SIFI erhält die Marktzulassung und die Bezeichnung "Promising Innovative Medicine" für AKANTIOR® in Großbritannien

Catania, Italien (ots/PRNewswire) -



- MHRA verlieh am 6. Mai die Bezeichnung Promising Innovative Medicine (PIM)

- Die MHRA erteilte am 15. Mai die Marktzulassung und bestätigte damit die

Orphan Drug Designation und den Status eines neuen Wirkstoffs.



SIFI, ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde, gab heute

bekannt, dass die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und

Gesundheitsprodukte (MHRA) die Marktzulassung für AKANTIOR® (Polihexanid 0.08 %)

erteilt hat und damit die Orphan Drug Designation des Produkts für die

Behandlung von Acanthamoeba-Keratitis bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren

bestätigt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Genehmigung für das Inverkehrbringen bestätigt den Status eines neuenWirkstoffs und erkennt damit die Investitionen an, die SIFI in die Entwicklungvon Polihexanid als pharmazeutischen Wirkstoff gemäß der gutenHerstellungspraxis getätigt hat, ein Schlüsselelement, um das in der ODAK-Studieund in der Praxis nachgewiesene Niveau an Wirksamkeit und Sicherheit zugewährleisten.Wenige Tage zuvor hatte die MHRA AKANTIOR auch die Bezeichnung PromisingInnovative Medicine (PIM) verliehen und damit bestätigt, dass AKANTIOR® alledrei der folgenden von der MHRA festgelegten Kriterien erfüllt:1. Die Erkrankung ist lebensbedrohlich oder führt zu schweren Behinderungen,wobei die Lebensqualität der Patienten im Vordergrund steht, und es bestehtein hoher ungedeckter Bedarf, da keine Behandlungsmethode zur Verfügung stehtoder die bestehenden Methoden erhebliche Einschränkungen aufweisen.2. Das Arzneimittel dürfte einen großen Vorteil gegenüber den derzeit imVereinigten Königreich angewandten Methoden bieten.3. Der Nutzen der Arzneimittel überwiegt wahrscheinlich die möglichenunerwünschten Wirkungen.AKANTIOR® wird die erste und einzige zugelassene Behandlung fürAcanthamoeba-Keratitis im Vereinigten Königreich. Dies ist ein entscheidenderSchritt für britische Patienten, die von Acanthamoeba-Keratitis betroffen sind,einer äußerst seltenen und verheerenden Augeninfektion, die unbehandelt zurErblindung führen kann.Nach der im August 2024 erteilten Marktzulassung im Europäischen Wirtschaftsraumerweitert die MHRA-Zulassung die Verfügbarkeit von AKANTIOR® auf einen weiterenwichtigen europäischen Markt.SIFI arbeitet derzeit mit dem National Institute of Clinical Excellence (NICE)zusammen und rechnet damit, bis Ende Juni 2025 ein vollständiges Dossier für dieKostenerstattung einreichen zu können."Die Erteilung der Marktzulassung für AKANTIOR® und die Anerkennung mit dem