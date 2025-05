DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 nach einem Angebot des Mutterkonzerns United Internet zum Kauf von rund neun Prozent der Anteile auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. United Internet habe nach eigenen Angaben nicht die Absicht, die Börsennotierung aufzuheben oder Minderheitsaktionäre gegen deren Willen herauszudrängen, betonte Keval Khiroya in einer am Montag vorliegenden Studie. United Internet könnte davon ausgehen, im Laufe der Zeit Vereinbarungen zum Kauf von Aktien von anderen 1&1-Aktionären zu treffen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 18,24EUR auf Tradegate (19. Mai 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Keval Khiroya

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 17,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m