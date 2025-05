Rheinmetall & Renk: Neue Mega-Kursziele lassen Anlegerherzen höher schlagen

Rheinmetall baut seine Präsenz in Großbritannien deutlich aus. Der Rüstungskonzern kündigte am Montag an, in Telford eine neue Produktionsstätte für großkalibrige Geschützrohre zu errichten. Die Fabrik soll bis 2027 betriebsbereit sein und Teil des Trinity-House-Abkommens mit dem britischen Verteidigungsministerium werden. In den kommenden zehn Jahren will Rheinmetall mehr als 400 Millionen Pfund in die britische Wirtschaft investieren.

Die Ankündigung kommt inmitten einer anhaltenden europäischen Aufrüstungswelle, von der Analysten zufolge nicht nur Rheinmetall, sondern auch der Panzergetriebe-Hersteller Renk erheblich profitieren dürfte.