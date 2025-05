Stiftung ist nicht gleich Stiftung - worin sich deutsche und ausländische Modelle unterscheiden (FOTO)

Langenfeld (ots) - Immer mehr vermögende Unternehmer und Unternehmerfamilien

stehen vor der Frage: Soll der Aufbau einer Stiftung im Inland erfolgen - oder

bieten ausländische Modelle wie in Liechtenstein, Österreich oder der Schweiz

tatsächlich die besseren Rahmenbedingungen? Warum der Blick ins Ausland zwar

verlockend sein kann, aber oftmals zu Fehleinschätzungen führt, und was

stattdessen eine sinnvollere Lösung sein kann, erklärt Stiftungsexperte Sascha

Drache hier.



Viele erfolgreiche Unternehmer haben ein klares Ziel: Sie wollen ihr Lebenswerk

sichern, ihr Vermögen dauerhaft schützen und eine geregelte Nachfolge schaffen.

Die Stiftung gilt dabei als bewährtes Instrument. Doch gerade im internationalen

Vergleich fällt es vielen schwer, die Vor- und Nachteile der verschiedenen

Modelle richtig einzuordnen. Was den meisten fehlt, ist die Transparenz: Welche

Stiftungsform bietet steuerliche Vorteile, welche garantiert Einfluss, welche

ist langfristig rechtssicher? "Die Furcht, durch eine falsche Entscheidung

Kontrolle zu verlieren, finanzielle Nachteile hinnehmen zu müssen oder gar die

Anerkennung der Konstruktion zu gefährden, ist groß. Das verunsichert - und

führt oft dazu, dass notwendige Entscheidungen hinausgezögert werden", warnt

Stiftungspapst Sascha Drache.







schaffen will, braucht eine Struktur, die nicht nur steuerlich sinnvoll ist,

sondern auch rechtlich dauerhaft Bestand hat", fügt der Experte für

Stiftungsmanagement hinzu. Seit über 20 Jahren berät Sascha Drache Unternehmer

bei der Gründung und Strukturierung von Familienstiftungen. Sein Ansatz: weg von

der bloßen Steueroptimierung - hin zu einem ganzheitlichen Konzept aus

Vermögenssicherung, Einflusswahrung und Nachfolgeplanung. Ziel ist eine

individuelle Stiftungsarchitektur, die langfristig trägt. In der Praxis zeigt

sich dabei immer wieder: Viele Mandanten kommen mit der Idee einer Stiftung nach

ausländischem Vorbild - verlassen die Beratung aber mit einem belastbaren

deutschen Modell. Warum das so ist, hat unterschiedlichste Gründe.



Grund 1: Einfluss sichern - durch deutsche Gestaltungsfreiheit



Ein oft unterschätzter Vorteil der deutschen Familienstiftung ist der hohe Grad

an Einflussmöglichkeiten. Der Stifter kann Vorstand, Begünstigter und

Kontrollinstanz in Personalunion sein - sofern dies rechtlich zulässig und

sinnvoll gestaltet ist. Ein Beispiel: Ein mittelständischer Unternehmer

überträgt seine Firmenanteile auf eine deutsche Stiftung. Er bleibt Vorstand und

kann die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterhin lenken -

abgesichert durch Satzung und Stiftungsgeschäft. Diese Konstruktion erlaubt Seite 2 ► Seite 1 von 3





