Wie Europa bis 2030 eine wirksame Abschreckung erreichen kann (FOTO)

München (ots) -- Mit ihrer Studie zum Verteidigungssektor positioniert sich dieUnternehmensberatung Roland Berger als strategischer Partner für dennotwendigen Paradigmenwechsel- Politik, Verteidigungsindustrie sowie Unternehmen aus dem zivilen Sektormüssen koordiniert und paneuropäisch handeln, um sich für neue Arten derKriegsführung zu wappnen und Europas Resilienz zu stärken- Europa könnte seine Rüstungsproduktion bis 2030 soweit hochfahren, dass einausreichendes Abschreckungsniveau erreicht wird, um potenzielle Aggressorenvon einem Angriff abzuhaltenMai 2025: Weltweit verschieben sich Machtgefüge und Kräfteverhältnisse. Damitwächst auch das Gefühl der Dringlichkeit, wenn es um die Wahrung der nationalenund internationalen Sicherheit geht. Angesichts zunehmender geopolitischerBedrohungen steigern europäische Staaten ihre Verteidigungsausgaben; zugleichwird deutlich, dass eine nachhaltige Abschreckung mehr erfordert als nurfinanzielle Ressourcen. Gebraucht wird ein ganzheitlicher Ansatz, derindustrielle Innovation, agile Fertigung und sektorübergreifende Kooperationverbindet, um den Anforderungen der modernen Kriegsführung zu genügen. DieRoland Berger Studie "The defence imperative: Driving innovation and resilienceon Europe's path to strategic autonomy" identifiziert vier Pfade, mit denen dassogenannte Abschreckungsniveau erreicht werden kann - die Industrieproduktion,die notwendig ist, um potenzielle Aggressoren von einem Angriff abzuhalten."Die europäische Sicherheitslandschaft hat sich dramatisch verändert",konstatiert Felix Mogge, Partner bei Roland Berger. "Europa muss seineVerteidigungs- und Zivilindustrie bündeln, skalierbare Produktionskapazitätenaufbauen und auf hochvolumige, kosteneffiziente und softwaredefinierteTechnologien setzen. Die Herausforderung ist enorm, aber mit ihrer Fähigkeit zuInnovation und Partnerschaft können die Europäer sie meistern."Vier Ramp-up-Pfade für die zügige Erreichung des AbschreckungsniveausDie Studie führt das Konzept des 'Abschreckungssniveaus' ein, definiert als dieindustrielle Produktionskapazität, die für die Aufrechterhaltung und Erneuerungder europäischen Rüstungsgüter notwendig ist - auch in einer 'neuen Welt', inder herkömmliche Waffensysteme und neue Fähigkeiten, wie z.B. Drohnen, parallelexistieren müssen. Dabei gehen die Autoren davon aus, dass Russland seineRüstungsproduktion zwischen 2024 und 2030 um 25 Prozent steigern wird. Um eineglaubwürdige Abschreckung sicherzustellen, muss Europa zusätzliche 10 Prozentüber diesem Produktionslevel liegen. Gestützt auf diese Zahlen benennt die