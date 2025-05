Erneut weniger fertiggestellte Wohnungen in Berlin

SquishyLady schrieb 07.05.25, 12:43

Du bist lustig. Erst zweifelst Du eine Zahlung mehrfach an, jetzt willst Du einfach nur abwarten.

Deine "These" würde ja grundsätzlich für alle BGAVs gelten, also komisch, dass es noch nie so war wie Du befürchtest.

Sind Deine Bekannten denn Juristen oder wie kommen die zu einer juristischen Einschätzung?



Ansonsten hättest Du einfach mal Deine Befürchtung konkretisieren können.

Statt dessen betreibst Du Reverese Delegating. Hat insofern funktioniert, als dass ich doch nochmal antworte.



PFV:

4.1 Pangea verpflichtet sich, den außenstehenden Aktionären der Pfeiffer Vacuum ab dem Geschäftsjahr von Pfeiffer Vacuum, für das der Anspruch auf Gewinnabführung der Pangea gemäß Ziffer 2 wirksam wird, für die Dauer dieses Vertrags eine jährlich wiederkehrende Geldleistung („Ausgleichszahlung“) zu zahlen.



4.3 Die Ausgleichszahlung wird erstmals für das gesamte Geschäftsjahr gewährt, für das der Anspruch auf Gewinnabführung der Pangea gemäß Ziffer 2 wirksam wird. Sofern der Vertrag während eines Geschäftsjahres der Pfeiffer Vacuum endet oder Pfeiffer Vacuum während des Zeitraums, für den die Verpflichtung zur Gewinnabführung gemäß Ziffer 2 gilt, ein Rumpfgeschäftsjahr bildet, vermindert sich der Ausgleich zeitanteilig.



DWNI

(1) Die Organträgerin garantiert und leistet, erstmalig für das im Zeitpunkt der Eintragung dieses Vertrags im Handelsregister der Organgesellschaft laufende Geschäftsjahr, für die Dauer des Vertrags den außenstehenden Aktionären der Organgesellschaft für jedes volle Geschäftsjahr der Organgesellschaft eine jährlich wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung).



(4) Endet der Vertrag während des laufenden Geschäftsjahres der Organgesellschaft, wird die Ausgleichszahlung bei sinngemäßer Anpassung der Beträge zeitanteilig gewährt.



Wie bitte kommst Du drauf, dass es 2025 auch gar nichts geben könnte (bei Eintragung)? Der grüne Passus schließt das explizit aus.

Weiterhin denkst Du also, da der rote Passus bei DWNI fehlt, dass es auch anteilig ginge.



Dem spricht entgegen: § 2 Gewinnabführung

(1) Die Organgesellschaft verpflichtet sich, erstmalig für das im Zeitpunkt der Eintragung dieses Vertrags im Handelsregister der Organgesellschaft laufende Geschäftsjahr, ihren ganzen Gewinn an die Organträgerin abzuführen.



Es wird also jeweils bei Eintragung auf ein ganzes GJ abgestellt (das laufende).

Ganzer Gewinn impliziert auch ganzer Ausgleich (es wurde ja auch nichts gegenteiliges vereinbart).