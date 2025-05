Pullback für Einstieg attraktiv

Da wundert es schon ein wenig, dass sich seit den Rekordständen bei 71,40 Euro seit Oktober 2024 der Kurs zeitweise mehr als halbiert hat. Dennoch könnte die Aktie im Bereich der Verlaufshochs aus 2021 in 2023 zwischen 27,50 und 29,80 Euro einen soliden Boden vorfinden und sogar den zurückliegenden Abwärtstrend in der Vorwoche überwinden. Nun gilt es, die Aufwärtsdynamik weiter aufrechtzuerhalten, um eine mittelfristige Trendwende vollziehen zu können.

Überbewertung abgebaut

Die Voraussetzungen für eine kurz- bis mittelfristige Rallye haben sich in der Vorwoche deutlich verbessert, Ziele können nun am 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 42,75 und darüber 44,10 Euro ausgerufen werden. Mittelfristig wird Süss MicroTec Aufwärtspotenzial an 50,75 Euro zugetraut, eine überschießende Welle könnte sogar an 55,50 Euro heranreichen und qualifiziert sich hervorragend für ein Long-Investment. Kurzzeitige Rücksetzer sollten im Idealfall bei 35,92 Euro enden, wo eine Kurslücke noch sperrangelweit offen steht. Genau dieser Bereich sollte als Einstiegsmarke vorgemerkt werden. Unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) bei 32,97 Euro würden dagegen empfindliche Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs von 26,68 Euro drohen.

Süss MicroTec SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Selbst der aktuelle Bereich bietet aus technischer Sicht eine gute Einstiegsgelegenheit für ein Long-Investment in die Süss MicroTec-Aktie, übergeordnetes Ziel wurde um 50,75 Euro nach Beendigung des zurückliegenden Abwärtstrends identifiziert. Als Zugvehikel könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 4,3 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK5MXP zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich vom gegenwärtigen Preisniveau auf insgesamt 140 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei 2,16 Euro errechnet. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren jedoch um 44,10 Euro rechnen. Eine Verlustbegrenzung sollte nach heutigem Kenntnisstand vorläufig den Bereich von 35,00 Euro gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 0,58 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch einige Wochen ruhig eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK5MXP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,88 - 0,89 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 29,5053 Euro Basiswert: Süss MicroTec SE KO-Schwelle: 29,5053 Euro akt. Kurs Basiswert: 37,96 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,16 Euro Hebel: 4,3 Kurschance: + 140 Prozent Börse Frankfurt

