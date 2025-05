Renk bleibt an Rekordhoch dran - Rheinmetall knapp im Minus

SirWilliams schrieb 14.05.25, 09:56

Komme gerade aus mein Kurzurlaub. Hab mal zwischenzeitlich reingeschaut was los war, vom Pseudo Friedensbemühungen bis zum Trolling war hier alles dabei. Danke auch an die Leute die mich "vermisst" haben, ob positiv oder negativ. PS. Nein ich verkaufe hier kein Stück ! Eher kaufe ich nach.



Der Kurs hat zuletzt eine gesunde Verschnaufpause eingelegt – charttechnisch war das überfällig.

Die Indikatoren sind inzwischen deutlich abgekühlt (MACD + RSI 4 Stunden) - , was nun neuen Spielraum für einen dynamischen Anstieg bis in den Bereich von 2.000 € in den kommenden Wochen eröffnet. Auch wenn der Kurs noch 1-2 Tage stagniert, der Ausbruch kommt.



Friedensbemühungen:

Putin strebt keinen Frieden an – das zeigen seine Handlungen seit über drei Jahren deutlich. Wer seine Strategie und politischen Schritte genau beobachtet, erkennt schnell: Die langfristige Planung zielt auf Eskalation, nicht auf Deeskalation.



Ein zentraler Indikator ist die anhaltende Rekrutierung russischer Soldaten im Hintergrund, weit über den Bedarf in der Ukraine hinaus. Hinzu kommt das Risiko, dass Russland nordkoreanische Truppen erlaubt, sich aktiv am Krieg zu beteiligen und ggf. bald sogar in der Ukraine direkt – ein Szenario, das nicht mehr ausgeschlossen werden kann.

Der aktuell propagierte „Friedensimpuls“ auf europäischer Seite dient vor allem dazu, international – insbesondere gegenüber den USA und Donald Trump – deutlich zu machen, dass nicht die Ukraine oder Europa, sondern eindeutig Putin das Problem darstellt.

Ein echter Waffenstillstand würde den militärischen Zielen Russlands massiv schaden, weshalb ein solcher Schritt äußerst unwahrscheinlich ist.



Selbst im Falle eines vorübergehenden Waffenstillstands oder symbolischen Friedensprozesses gilt:

- Europa muss massiv aufrüsten, da Putin langfristig nicht als verlässlicher Nachbar gelten kann

- Der Großteil der erwarteten Aufträge für Rheinmetall stammt nicht aus der Ukraine, sondern aus NATO- und EU-Staaten

- Ein tatsächlicher Rückgang durch einen Ukraine-Friedensprozess würde maximal 5 % des Umsatzes betreffen da die Ukraine ohnehin nicht über hohe Mittel verfügt welche das decken können – also nicht substanziell