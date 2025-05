Atempause für den Dax nach Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen ist der deutsche Aktienmarkt mit einem leichten Minus in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax fiel zuletzt um 0,2 Prozent auf 23.711 Punkte, nachdem er mit seinem Rekordhoch bei 23.911 Punkten in der Vorwoche seinen Jahresgewinn auf rund 20 Prozent erhöht hatte. Der MDax lag am Montagmittag mit 0,1 Prozent im Minus bei 29.867 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent abwärts.

Für die US-Börsen zeichnet sich ein schwacher Wochenauftakt ab. Denn die USA haben mit Moody's auch bei der letzten der drei großen Rating-Agentur die Spitzennote für die Bonität verloren. Die Agentur stufte ihre Bewertung um einen Schritt von "Aaa" auf "Aa1" ab. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung. Mit dem Schritt könnte es für die Vereinigten Staaten teurer werden, sich Geld auf dem Kapitalmarkt über Staatsanleihen zu besorgen.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach in diesem Zusammenhang von einem Paukenschlag. Dies dürfte für die Renditeentwicklung der USA und den US-Dollar mittelfristig nicht wirkungslos bleiben, schätzt er. Ein schwacher Dollar könne derzeit aber den US-Exporten helfen und damit die Zollthematik im Außenverhältnis etwas abschwächen, so Lipkow.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Borussia Dortmund mit Gewinnmitnahmen und einem kurzzeitig prozentual zweistelligen Kursrückgang im Fokus. Der Fußball-Bundesligist hatte sich am letzten Spieltag die Teilnahme an der lukrativen Champions League gesichert. An der Börse hatten die Anleger allerdings bereits vorgefeiert. So war es für den Kurs in der Vorwoche um rund 25 Prozent aufwärtsgegangen, seit sich der BVB am vorletzten Spieltag mit einem Überraschungssieg beim Ex-Meister Leverkusen eine sehr gute Ausgangsposition gesichert hatte. Zuletzt notierten die Papiere am Montag noch 3,9 Prozent tiefer.

Die Aktien von Tui und Lufthansa profitierten vom Quartalsbericht des Billigfliegers Ryanair und stiegen um 1,7 und 1,6 Prozent. Gut kam vor allem an, dass die Preisaussichten für die Sommersaison bei der irischen Airline deutlich besser sind, als Analysten erwartet hatten. Tui hatte zuletzt noch belastet, dass die Kunden ihre Reisen später buchen als in der Vergangenheit.

Gea Group reagierten mit einem Kursverlust von 1,7 Prozent auf eine negative Analystenstudie. Nach dem starken Zuwachs von bis zu 27 Prozent in den vergangenen fünf Wochen hält Analyst Klas Bergelind Chancen und Risiken nun für recht ausgeglichen und strich folglich seine Kaufempfehlung für die Aktien des Anlagenbauers.

Die Papiere von Stratec verteuerten sich um 3,4 Prozent. Der Diagnostikspezialist hatte am Morgen den zuvor zweimal verschobenen Geschäftsbericht für 2024 vorgelegt.

Die Anteilsscheine von Volkswagen , TAG Immobilien , Hella und Dürr werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt./edh/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,66 % und einem Kurs von 3,89 auf Tradegate (19. Mai 2025, 12:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +21,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,47 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 429,99 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +28,70 %/+54,44 % bedeutet.