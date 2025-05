Neue Digital-Workplace-Plattform von TeamViewer kombiniert Endpoint Management, Remote Connectivity, KI und DEX

Göppingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Unternehmen jeder Größe und Branche können mit TeamViewer ONE ihre

IT-Support-Prozesse vereinfachen und Probleme schneller beheben

- Schafft eine reibungslose, produktive Arbeitsumgebung für alle Mitarbeitenden

- Komplettpaket für Digital Workplace Management reduziert die Zahl der

benötigten Einzellösungen und senkt die Komplexität



TeamViewer hat heute mit TeamViewer ONE (https://teamviewer.com/platform/one)

eine leistungsstarke neue Plattform für das Management von digitalen

Arbeitsplätzen vorgestellt. Unterstützt von maßgeschneiderter KI kombiniert sie

Remote Connectivity, Endpoint Management und Digital Employee Experience (DEX)

in einer einzelnen Anwendung. Mithilfe von TeamViewer ONE können Unternehmen die

Ausfallzeiten ihrer digitalen Arbeitsplätze senken, den IT-Support optimieren

und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden steigern.







TeamViewer ONE-Plattform hilft zudem dabei, die Zahl der IT-Anwendungen im

Support insgesamt zu reduzieren. Unternehmen sehen sich zunehmend mit der

komplexen Verwaltung eines Flickenteppichs aus einzelnen IT-Tools konfrontiert,

die außerdem zu Mehrkosten und betrieblichen Ineffizienzen führen. Eine kürzlich

durchgeführte CIO-Umfrage (https://www.cio.com/article/657327/what-it-executives

-are-saying-about-vendor-consolidation.html) ergab, dass 95 Prozent der

IT-Führungskräfte innerhalb des nächsten Jahres eine Konsolidierung ihrer

Software-Anbieter planen. 80 Prozent gaben dabei an, dass sie dafür die Zahl der

Einzellösungen reduzieren wollen. Diese Entwicklung verstärkt die Nachfrage nach

einheitlichen Plattformlösungen, die den IT-Betrieb vereinfachen und

gleichzeitig Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern.



Mit TeamViewer ONE reagiert TeamViewer auf diese sich verändernden

Kundenanforderungen. Die skalierbare Plattform vereint Echtzeit-Monitoring von

IT-Geräten, intelligente Automatisierung, sicheren Fernzugriff und

kontextbezogene Diagnosen. Sie richtet sich sowohl an die IT-Teams globaler

Konzerne als auch kleiner und mittlerer Unternehmen und deckt neben

Standard-IT-Hardware wie Laptops und Smartphones auch eine breite Palette

weiterer Geräte aus der OT ("Operational Technology") ab. Dazu zählen

beispielsweise vernetzte Maschinen und Anlagen.



"Die Digitalisierung hat beinahe jeden Arbeitsplatz durchdrungen und spiegelt

längst die Realität in allen Unternehmen wider", sagt Mark Banfield, Chief

Commercial Officer bei TeamViewer. "IT-Abteilungen stehen daher vor der

Herausforderung, eine immer größere und diversere Gerätelandschaft am Laufen





