Trump-Faktor belastet Novo ohne CEO: Analysten fordern radikalen Kurswechsel und sehen Ely Lilly vorn Novo Nordisk verliert seinen CEO – und laut Analysten auch an Boden in den USA. Der Wegovy-Hersteller müsse stärker auf Trump & Co. reagieren. Ein CEO aus den USA sei da keine schlechte Idee, heißt es.