Warum sich Datenschutz wieder lohnt - und wie Unternehmen mit 2 Stunden Aufwand pro Jahr compliant bleiben (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Remscheid (ots) - Datenschutz gilt in vielen Unternehmen als lästige Pflicht -doch mit dem richtigen System wird er zum echten Wettbewerbsvorteil. JuliaBovermann, Geschäftsführerin der Bovermann IT Solutions GmbH, hat mit SETUPBovermann 4.0 ein digitales DSGVO-Paket entwickelt, das speziell auf dieBedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. Wie aberfunktioniert das konkret?Kleine und mittelständische Unternehmen wünschen sich vor allem eines:rechtssicher und effizient arbeiten. Doch beim Thema Datenschutz stehen sie oftvor einem Dilemma: Zwischen komplizierten Vorlagen, veralteten Prozessen undunverständlichen Anforderungen bleibt kaum Zeit fürs Kerngeschäft. Hinzu kommtdie Unsicherheit, ob alles korrekt umgesetzt ist - und ob die nächste Prüfungteuer werden könnte. Das führt nicht nur zu Frustration im Team, sondern auch zueinem Gefühl permanenter Unsicherheit. Dabei wissen viele Unternehmer:Datenschutz ist längst mehr als eine rechtliche Pflicht - er ist einVertrauensfaktor gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern. "Die größte Hürdeist oft nicht der Datenschutz selbst, sondern der Weg dorthin", erklärt JuliaBovermann, Geschäftsführerin der Bovermann IT Solutions GmbH. "Deshalb haben wireinen digitalen Prozess entwickelt, der einfach funktioniert - und das mitweniger als zwei Stunden Aufwand im Jahr.""Wir machen Datenschutz wieder zu dem, was er sein sollte: eine Vertrauensbasis- kein Zeitfresser", erklärt sie weiter. Mit über 30 Jahren Erfahrung inIT-Sicherheit und Datenschutz entwickelt die Bovermann IT Solutions GmbHpraxisnahe Lösungen, die echten Mehrwert bieten. Geschäftsführerin JuliaBovermann - zertifizierte Datenschutzbeauftragte, EFQM-Assessorin und Expertinfür IT-Sicherheit - weiß schließlich genau, worauf es ankommt. Ihr Ansatz:Minimale Komplexität, maximaler Schutz. Aus diesem Grund basiert das innovativeDSGVO-Paket "SETUP Bovermann 4.0" des Unternehmens auf einem digitalenAssistenten, der Unternehmen Schritt für Schritt durch alleDatenschutzanforderungen führt. Wie genau diese Lösung funktioniert und welcheVorteile sie für kleine und mittelständische Unternehmen bietet, erklärt JuliaBovermann im Folgenden.1. Vorteil: Smarte Umsetzung statt PapierchaosEs ist ganz klar: Viele Unternehmen scheitern am Datenschutz nicht aus Unwillen,sondern an der Umsetzung. Komplizierte Vorlagen, unverständliche Begriffe undmanuelle Prozesse machen den Einstieg schwer und die Einhaltung aufwendig. SETUPBovermann 4.0 bietet hier eine echte Alternative: Ein digitaler Assistentbegleitet Unternehmen Schritt für Schritt durch alle relevanten