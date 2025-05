Mitglieder Wachstum zeigt, wie Sie seriöse Partner sicher identifizieren (FOTO)

Verl (ots) - Viele Fitnessstudios investieren in Agenturen - und stehen dennoch

Monate später ohne echte Ergebnisse da. Enttäuschte Erwartungen, unqualifizierte

Leads oder fehlender Support sind keine Seltenheit. Woran aber erkennt man eine

seriöse Agentur - und welche Rolle spielen Prozesse, Vertrieb und echte

Praxiserfahrung dabei? Luca Weigel und Antonios Kompodietas von Mitglieder

Wachstum geben einen Einblick in häufige Fehler, entscheidende Auswahlkriterien

und ihren eigenen Weg vom Studio-Betreiber zum Experten für nachhaltiges

Wachstum.



Wer ein Fitnessstudio führt, weiß: Mehr Mitglieder bedeuten mehr Umsatz - aber

der Weg dorthin ist alles andere als einfach. Viele Betreiber setzen daher auf

externe Agenturen, in der Hoffnung auf schnelle Resultate. Doch die Realität

sieht oft anders aus: Die Leads sind nicht erreichbar, Interessenten erscheinen

nicht zum Termin oder sagen kurz danach wieder ab - und echte Abschlüsse bleiben

aus. "Wir sprechen fast täglich mit Betreibern, die frustriert berichten: 'Mit

der letzten Agentur hat's auch nicht funktioniert, wieder nur schlechte Leads'",

erzählt Luca Weigel von der Werbewunder GmbH.





Was dabei häufig übersehen wird: "In den meisten Fällen liegt das Problem garnicht am Marketing - sondern an einem fehlenden Vertriebsprozess", ergänzt derAgenturgründer. Genau hier setzt die Arbeit von Luca Weigel und AntoniosKompodietas an. Mit ihrem Unternehmen Mitglieder Wachstum haben sie eineMethodik entwickelt, die weit über reine Leadgewinnung hinausgeht. Dass ihrAnsatz funktioniert, haben sie nicht nur in der Theorie, sondern in der eigenenPraxis bewiesen: In ihren eigenen Studios konnten sie durch eine gezielteKombination aus strukturierter Kampagnenführung und optimiertem Verkaufsprozessinnerhalb eines Jahres über 1.200 Verträge abschließen. Auch externe Studiosprofitieren von diesem Know-how. Ihr Ansatz zeigt deutlich: NachhaltigesWachstum braucht mehr als Werbung - es braucht ein System, das sich imStudioalltag bewährt.Agentur ist nicht gleich Agentur - woran Fitnessstudios seriöse Partner erkennenWer mit einer Agentur zusammenarbeitet, erwartet mehr als schicke Anzeigen undwohlklingende Versprechen - nämlich Ergebnisse, die sich im Studioalltagtatsächlich bewähren. Doch genau hier scheitern viele Kooperationen: ZwischenMarketingtheorie und betrieblicher Realität klafft oft eine große Lücke. Werlangfristig erfolgreich sein will, braucht deshalb einen Partner, der nicht nurim Marketing zu Hause ist, sondern auch die Abläufe vor Ort versteht. Die