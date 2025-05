XORTX gibt 3-Millionen-USD-Platzierung bekannt

- Erlös wird für die Weiterentwicklung der XORTX-Programme zur Gichtbehandlung verwendet -

CALGARY, AB, 19. Mai 2025 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen und Gicht konzentriert, gibt eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von bis zu 3.000.000 USD über die Emission von 3.409.090 Stammaktieneinheiten des Unternehmens zum Preis von 0,88 USD pro Einheit bekannt (die „Platzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienwarrant („Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber bei Ausübung zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens. Eine Ausübung ist bis zum Geschäftsschluss am Geschäftstag, der 60 Monate nach dem Abschlussdatum liegt, zum Preis von 1,20 USD pro Warrant möglich. Sollten die Stammaktien an der Nasdaq jedoch an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Kurs von über 2,00 USD gehandelt werden, werden die Warrants vorzeitig fällig gestellt. In diesem Fall endet die Ausübungsfrist der Warrants am 30. Geschäftstag nach der entsprechenden Bekanntgabe.

Das Unternehmen hat gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der TSX Venture Exchange die Möglichkeit, für einen Teil des Platzierungsbetrags Vermittlungsgebühren in Form von Finder's Fees zu entrichten. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen laut dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere wurden nicht nach dem Securities Act registriert. Dementsprechend handelt es sich bei den von Anlegern in den Vereinigten Staaten erworbenen Einheiten um „Restricted Securities“ (laut Definition in Rule 144 des Securities Act), die bis zur Registrierung nach dem Securities Act den Veräußerungsbeschränkungen des Securities Act unterliegen. Das Unternehmen wird alle wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen ergreifen, um innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Abschlussdatum eine Registrierungserklärung per Formular F-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission einzureichen und diese so bald wie möglich danach für wirksam zu erklären.