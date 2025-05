Keyfactor übernimmt InfoSec Global und CipherInsights, um Marktführer im Bereich quantenresistente Sicherheit zu werden

CLEVELAND, Ohio (USA) (ots) - Übernahme führender kryptografischer

Erkennungslösungen verbessert Keyfactors Fähigkeiten, kryptografische Risiken zu

identifizieren, zu priorisieren und zu beseitigen



Keyfactor (https://www.keyfactor.com/) , der Branchenführer für digitales

Vertrauen in modernen Organisationen, gibt die Übernahme von InfoSec Global

(https://www.infosecglobal.com/) , einem führenden Anbieter im Bereich

kryptografisches Posture Management, und von CipherInsights

(https://quantumxc.com/cipherinsights/) , einer fortschrittlichen Lösung zur

Aufspürung kryptografischer Risiken des Unternehmens Quantum Xchange, bekannt.

Mit den strategischen Übernahmen positioniert sich Keyfactor als Marktführer in

den Bereichen digitales Vertrauen und Quantenbereitschaft. Das Unternehmen führt

die umfassendsten Lösungen zur Aufspürung und Inventarisierung kryptografischer

Assets mit einem automatisierten Zertifikat-Lebenszyklusmanagement sowie

quantenbereiten PKI- und Signaturlösungen zusammen.





" Diese Übernahmen bedeuten einen großen Sprung nach vorne für die

Sicherstellung des digitalen Vertrauens ", so Jordan Rackie, CEO von Keyfactor.



Angesichts des bevorstehenden Übergangs zur quantenresistenten Kryptographie

sind Transparenz und Kontrolle über die eigenen kryptographischen Risiken so

erforderlich wie nie zuvor. Durch die Übernahmen schließt Keyfactor

entscheidende Lücken in der Beobachtbarkeit von Kryptografie und unterstützt

Organisationen dabei, die Kontrolle über ihre nicht-menschlichen Identitäten zu

erlangen und sich auf die nächste Ära sicherer Infrastrukturen vorzubereiten.



Erweiterte Funktionen ermöglichen eine umfassende kryptographische Erkennung,

Echtzeit-Risikoüberwachungen und quantenresistente Verfügbarkeit



Durch die Übernahme von InfoSec Global und CipherInsights stärkt Keyfactor seine

Lösungen mit leistungsstarken Funktionen zur Erkennung, Überwachung und zum

Risikomanagement. Die neuen Erweiterungen AgileSec Analytics, AgileSec Agility

und CipherInsights unterstützen Organisationen dabei, Schwachstellen

aufzudecken, ihre Kryptographie zu modernisieren und Krypto-Agilität

sicherzustellen.Ihre erweiterten Fähigkeiten ermöglichen es Organisationen,

verborgene kryptografische Elemente aufzudecken, den Verschlüsselungszustand

ihrer Netzwerke kontinuierlich zu überwachen und den Übergang zu einer

quantenresistenten Sicherheitsstrategie zu beschleunigen - alles in einer

einzigen, konsolidierten Lösung.



