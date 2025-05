JPMorgan senkt Netflix auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 1220 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Netflix zwar von 1150 auf 1220 US-Dollar angehoben, die Papiere aber nach deutlich überdurchschnittlicher Entwicklung von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. "Um es klarzustellen: An der langfristig optimistischen Einschätzung ändert sich rein gar nichts", schrieb Doug Anmuth in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung des Streaming-Marktführers. Irgendwann werde man zum globalen TV-Player. Kurzfristig jedoch erschienen Chancen und Risiken zunehmend ausgeglichen. Anmuth strich Netflix auch aus der "Analyst Focus List" für US-Werte./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 02:00 / EDT