Deutsche Bank belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 750 Kronen

uncommonsense schrieb 17.05.25, 02:25

Die Entscheidung, Lars Fruergaard gehen zu lassen, war m. E. absolut richtig. Der Höhenflug war noch auf Entscheidungen seines Vorgängers Lars Rebien zurückzuführen. Unter Fruergaards Führung wurden m. E. zu viele Fehler gemacht:



- Step Up Studie (Wegovy bis 7.2mg) kommt Jahre zu spät. Bis das in eine Zulassung mündet, ist CagriSema schon fast am Markt.

- Cagrisema mit 2.4mg zu konservativ dosiert. Ausserdem unnötige Schwächung der Ergebnisse durch Studiendesign (Patienten können selbst die Dosis wählen).

- Die dose escalation study für Cagrisema wird erst im November 2028 beendet werden - ebenfalls Jahre zu spät, denn dann ist Amycretin kurz vor der Markteinführung

- Warum wurde erst jetzt die Zulassung von Rybelsus für Obesity beentragt? Hätte man vor 1.5 Jahren machen können.

- Warum die Supply Issues? Novo ist so profitabel, dass Supply Issues einfach nicht vorkommen dürfen (hier hätte man lieber 1% Marge opfern sollen und Redundanz schaffen sollen bei Pens und Abfüllkapazitäten, Semaglutide war nie knapp). Jetzt hat man die ganzen Compounder im Markt und wird sie nur mit Mühe los.

- zahlreiche Wettbewerber entwickeln orale GLP-1, weil Novo durch seinen Fokus auf large molecules dort nichts wettbewersfähiges bringen kann. Man bringt bei Rybelsus mit grösstem Aufwand 0.8% des API in den Blutkreislauf, während Eli Lilly mit seinem small molecule 40% schafft, bei viel kleinerer Varianz. Die Varianz bei der absorption von Rybelsus ist so gross sowohl zwischen den Patentienten als auch beim selben Patienter (Schwankungen von Tag zu Tag), dass eine verlässliche Dosierung gar nicht möglich ist. Mit einem rechtzeitigen Fokus auf ein small molecule hätte man das Problem nicht und gleichzeitig viel bessere Kostenstrukturen beim jetzt dann intensiveren Wettbewerb. Weiterhin weiß man seit geraumer Zeit, dass GLP-1 auch im Gehirn wirken (und dort den Appetit zügeln). Das wäre ein weiteres Argument für small molecules gewesen, da diese durch die BBB (Blut Hirn Schranke) besser hindurch kommen. Erst Flanke durch die Kooperation mit Septerna addressiert. Ebenfalls viel zu spät, denn Septerna ist in der präklinischen Phase, während Lilly seine Phase 3 bereits abgeschlossen hat.



Novo ist so ein fokussiertes Unternehmen, so dass der CEO die Verantwortung für all das nicht auf die Bereichsvorstände schieben kann. Ausserdem hat er sie selbst ausgewählt.



Wird jetzt alles besser? Natürlich nicht kurz- und mittelfristig. Aber wenn das Board dem ewig zuschaut, wird es garantiert nicht besser. Evtl. hätte man schon vor einigen Jahren handeln sollen.



Der Antrieb, LF zu entlassen, kam übrigens ursächlich von der Novo Foundation, deren CEO der frühere CSO Mads Krogsgaard ist. Ich bin überzeug, dass er weiß, was er tut. Er hat die Entwicklung von Semaglutide und die Neuausrichtung auf Obesity massgeblich vorangetrieben.