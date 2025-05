Ryanair erwartet steigende Ticketpreise - Aktie auf Rekordhoch

DUBLIN (dpa-AFX) - Der Billigflieger Ryanair hat im Geschäftsjahr 2024/2025 wegen gesunkener Ticketpreise einen Gewinnrückgang verbucht. Für das laufende erste Quartal bis Ende Juni rechnet Ryanair-Chef Michael O'Leary dank der Osterferien im April aber wieder mit teureren Tickets. Die Preise dürften um einen mittleren bis hohen Zehnprozentsatz höher liegen als ein Jahr zuvor, teilte die Fluggesellschaft am Montag in Dublin mit. Auch für wichtige Sommerquartal von Juli bis September zeigte sich das Management optimistisch. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie erreichte im frühen Handel ein Rekordhoch.

An der Börse in Dublin kostete das Ryanair-Papier am Vormittag mit 23,61 Euro so viel wie noch nie. Anschließend schmolz der Kursgewinn etwas zusammen. Zuletzt notierte die Aktie um die Mittagszeit bei 23,13 Euro und kostete damit gut drei Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag.